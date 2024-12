Napoli, colpo Chiesa: ADL ha già avvisato Conte

Il Napoli lavora per il presente e il futuro e per questo motivo uno dei grandi desideri di sempre Federico Chiesa può rientrare come vero obiettivo del 2025.

Tutto ruota attorno a Kvaratskhelia che in questo momento si ritrova con un contratto in scadenza nel 2027 con il Napoli che sta provando a rinnovare con un nuovo accordo, ma le parti sembrano veramente distanti. Perché il club in questo momento sa che dovrà fare uno sforzo maggiore se vorrà convincere il georgiano a restare in azzurro.

In questo momento non sembrano esserci possibilità di rinnovo tra Kvaratskhelia e il Napoli perché c’è distanza sull’ingaggio e anche sul prezzo della clausola rescissoria da dover stabilire. Ecco che allora il Napoli valuta nuovi nomi e spunta anche quello di Chiesa.

Un nome che è spuntato fuori è quello di Federico Chiesa che può essere uno dei veri nomi che possono interessare al Napoli per prendere il posto di Kvaratskhelia in vista dei prossimi mesi. Perché l’ex giocatore della Juve già è stato vicino al club di De Laurentiis in passato e ora è a Liverpool dove però è ai margini del progetto del club inglese.

Calciomercato Napoli, Chiesa il colpo dopo Kvaratskhelia

Adesso ci sono delle notizie molto importanti che riguardano proprio la scelta del Napoli di puntare su Federico Chiesa per sostituire Kvaratskhelia la prossima estate, ma ci sono aggiornamenti che ora arrivano su questa vicenda.

Arrivano notizie molto importanti che riguardano quello che può verificarsi con Federico Chiesa e Nicolò Fagioli che sono due dei nomi rientrati in orbita Napoli che possono andare via. Il primo è sempre di più ai margini del Liverpool e l’altro alla Juventus, per questo ora si fanno sempre più vive delle voci per quello che accadrà a Kvaratskhelia.

C’è un forte interesse da parte del Napoli per Chiesa e Fagioli che sono dei nomi molto importanti che riguardano il futuro dei due giocatori. Il Napoli può vendere Kvara e puntare forte su Chiesa, visto che è un profilo che piace tanto a Conte.

Ora arrivano delle novità che riguardano quello che svela Il Mattino perché pare De Laurentiis abbia già avvisato Conte su profili come Chiesa e Fagioli che al momento non sono dei profili che rientrano nei piani del Napoli a livello economico. Per poter accontentare l’allenatore il club dovrà prima avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League.