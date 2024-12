Napoli da record e Conte show: ma la Juventus è “più forte”

Il Napoli di Antonio Conte vince ancora e tiene stretta la vetta della classifica stabilendo un record che la Juventus di Thiago Motta batte.

La squadra azzurra batte anche il Torino in trasferta e guadagna tre punti importantissimi per restare agganciato al primo posto della classifica e puntare a un futuro ancora più importante. La vittoria contro i granata ha mostrato tutta la solidità della squadra di Conte che sta provando a migliorare di settimana in settimana senza mai calare la sua intensità.

Lo 0-1 è stato firmato da Scott McTominay che ha messo in scena un’altra partita di altissimo spessore sia in zona offensiva che in fase di recupero palla e ricostruzione del gioco.

Napoli vincente e capolista: ha stabilito un record

La vittoria del Napoli contro il Torino in Serie A è la decima in questo campionato, a dimostrazione del lavoro di grande livello che Conte e il suo staff hanno fatto fino a questo momento con una squadra che lo scorso anno ha terminato la stagione al decimo posto in classifica.

La solidità che sta iniziando a costruirsi il Napoli potrebbe essere determinante per arrivare alla fine della stagione in cima al campionato, o comunque a lottare per lo Scudetto.

Lo 0-1 maturato a Torino è l’ennesimo clean sheet in questa stagione e ha anche dato vita a un nuovo record per il Napoli di Antonio Conte.

Napoli da record: 9 volte la porta inviolata in Serie A

Il Napoli vince ancora una volta 1-0 e ancora una volta non subisce gol. Per ben 9 partite sulle 14 giocate gli azzurri di Antonio Conte tengono la porta inviolata e per questo stabiliscono un nuovo record della squadra partenopea.

“Per la quarta volta nella storia della Serie A il Napoli ha collezionato 9 clean sheet nelle prime 14 partite stagionali giocate (dopo il 1969/70, il 1970/71 e il 2021/22)“, è questo il dato riportato dal sito statistico OptaPaolo, che dimostra la solidità difensiva del Napoli di Conte che ha lavorato mesi e mesi per evitare di subire troppi gol e ci sta riuscendo.

La miglior difesa della Serie A solitamente vince lo Scudetto e forse Conte sta lavorando proprio sognando questo obiettivo.

Juventus meglio del Napoli: i numeri

Solo la Juventus di Thiago Motta ha fatto meglio del Napoli fino a questo momento. Tra Conte e il suo passato c’è, dunque, un altro aspetto che permetterà di tenersi il testa a testa fino alla fine della stagione.

“Nei Top 5 campionati europei in corso, solo la Juventus ha fatto meglio, con 10 clean sheets”. Il lavoro di Conte, però, attualmente mo