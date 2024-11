Conte lo mette fuori, c’entra il mercato: possibile addio alla Zielinski

Un altro addio a zero è possibile, in ottica futura, con De Laurentiis che mette tutte le cose in chiaro quando non si rinnova.

La scelta oltretutto di Antonio Conte, che lo mette in dubbio tra le proprie scelte di formazione, nonostante le parole continue di elogio nei suoi riguardi, potrebbero essere un ulteriore indizio che “farebbe una prova” sul caso interno al Napoli.

Qualche parola di troppo extra-campo tra agenti che parlano di rinnovo e non solo, se si considera anche quel che si era visto in campo, negli alti e bassi avuti nell’arco di questa prima parte di stagione. Antonio Conte, non guardando in faccia a nessuno come si suol dire, potrebbe metterlo fuori senza indugi. E al suo posto, in panchina, c’è chi scalpita.

Napoli, fuori per scelta di Conte: si alimentano le voci di calciomercato

C’entrerebbe il mercato sull’esclusione da parte di Antonio Conte per uno dei titolarissimi del suo Napoli. In verità, in casa azzurra, sono due le situazioni complesse legate al rinnovo: quella di Kvara e quella di Meret.

Ha già fatto bene chi lo andrebbe a sostituire, secondo quel che si è visto in alcuni spezzoni di partita, quando chiamato in causa.

Potrebbe mettere in evidenza adesso le sue qualità, qualora Antonio Conte dovesse effettivamente scegliere di mettere in panchina Kvaratskhelia, dando spazio al suo sostituto diretto, da titolare.

Cosa c’è dietro la scelta di Conte? Mercato e rinnovo, ma non solo

Il mancato rinnovo di Kvaratskhelia accende, inevitabilmente, le voci di calciomercato. Figurarsi se poi viene pure escluso dalle scelte di formazione, considerando che è un titolarissimo imprescindibile. A svelare la possibile esclusione di Kvaratskhelia in Torino-Napoli è l’emittente della RAI, che spiega le intenzioni sul turn-over di Conte per far rifiatare uno tra Kvaratskhelia e Politano.

Ma le voci che circolano sul georgiano, a quel punto, sembrano poi riconducibili ad una possibile esclusione causa la situazione sul rinnovo, considerando che nell’ultima partita e anche in altre occasioni ha reagito “male” alla sostituzioni e sembra quasi più lui il meno importante rispetto a Politano, nelle gerarchie di Conte. E adesso, lo stesso tecnico salentino, potrebbe dare una chance a Neres, mettendolo al posto proprio di Kvara.

Chi gioca al posto dell’escluso? C’è una doppia opzione anche per la Coppa Italia

C’è una doppia opzione che porta poi anche alla Coppa Italia. Sarà una settimana diversa dalle solite, per il Napoli, che ha da affrontare sia il campionato che la Coppa Italia, competizione che punta il club azzurro, in quest’annata. Agli ottavi di finale c’è la Lazio nella sfida che si giocherà all’Olimpico e, per questo motivo, Conte potrebbe scegliere di fare turn-over in campionato, per poi trovarsi con Kvara dal primo minuto, contro i biancocelesti.