Napoli, Manna annuncia 2 operazioni a gennaio

Si parla tanto di quelle che saranno le operazioni di calciomercato del Napoli con Giovanni Manna che non si nasconde e svela i movimenti tra entrata e uscita.

Si farà trovare pronto il Napoli nella prossima sessione di calciomercato di gennaio e ad annunciarlo è stato direttamente il ds Giovanni Manna che ha raccontato ai microfoni di Dazn quelle che sono le intenzioni del club che oggi è capolista e che vuole continuare a difendere il primo posto in classifica.

Il club azzurro in questo momento sta cercando di continuare ad ottenere risultati importanti in stagione e per farlo dovrà lavorare ancora sodo e concentrarsi fino alla fine. L’intenzione del club è quella di rialzare subito la testa e mettersi alle spalle quanto accaduto lo scorso con l’obiettivo di tornare a vincere, per farlo subito c’è bisogno però di avere una rosa sempre più competitiva e il Napoli è a lavoro.

Arrivano novità molto importanti che riguardano proprio quelle che sono le mosse del club azzurro che sta cercando di valutare quello che può accadere nel mercato di gennaio. L’obiettivo è quello di andare a cambiare le cose anche subito provando a fare nuovi acquisti.

Calciomercato Napoli: pronti nuovi colpi a gennaio

Sono diversi gli obiettivi del Napoli nel mirino per gennaio e ci saranno delle operazioni in entrata e uscita come ha annunciato direttamente lo stesso direttore sportivo Giovanni Manna. Mancano poche settimane al calciomercato di gennaio e il Napoli vuole arrivare pronto non privandosi di possibili acquisti e cessioni.

A parlare ai microfoni di Dazn è stato proprio il ds Manna che ha raccontato quello che può accadere da un momento all’altro perché si valuta quella che può essere la scelta di andare a rinforzare il reparto di difesa. Il direttore sportivo della SSC Napoli non si è nascosto e ha rivelato che è pronto a fare dei movimenti per il club.

Il Napoli può cogliere l’occasione prendendo un difensore nel mercato di gennaio ma allo stesso tempo non valuterà solo acquisti, ma anche cessioni. Si è fatto il nome di Raspadori che gioca poco e può avere l’occasione di andare in un nuovo club. Il ds nel suo caso ha confermato che non vuole spingere per un suo addio ma le occasioni nel mercato possono arrivare e si faranno le dovute alutazioni.