Napoli, sostituto McTominay: arriva un altro colpo dalla Premier

A lavoro il Napoli per il futuro con Giovanni Manna con la squadra mercato che si sta già attivando per migliorare sempre di più la rosa del club azzurro.

Arrivano novità molto importanti riguardo i piani della SSC Napoli che sotto la gestione di Antonio Conte vuole provare a migliorare sempre di più la rosa per diventare un top club in Italia e in Europa. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere perché si parla della possibilità di andare a cambiare le cose anche da subito con nuovi colpi.

Ci sono delle novità che riguardano il futuro di alcuni giocatori che possono non rientrare più nei piani del Napoli, perché in rosa oggi ci sono diversi giocatori che chiedono maggiore spazio, mentre altri che stanno facendo davvero tanto bene e possono anche andare via perché nel mirino di tanti club.

Sono diversi i giocatori in casa Napoli che il prossimo anno potrebbero non più fare parte del progetto. Perché ci sono delle novità ora che arrivano e riguardano il futuro di alcuni di questi come quelli che stanno facendo molto bene come Kvaratskhelia, Lobotka e McTominay, ma anche altri come Raspadori, Juan Jesus, Ngonge, Simeone, Ngonge e quelli che chiedono più spazio.

Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di McTominay

Quello di McTominay si è rivelato subito un grande colpo per il Napoli e per questo motivo che il giocatore è sotto osservazione per tantissimi club che possono pensare di puntare forte su di lui, in particolare i club inglesi di Premier League.

Intanto, il Napoli deve anche costruire una squadra forte sempre di più e per questo motivo per ogni giocatore che può andare via si può pensare di investire forte su un nuovo talento. Tra questi ci sarebbe senza dubbio grande incertezza su quello che può essere il futuro di Raspadori.

Il giocatore italiano chiede maggiore spazio e oggi Conte lo considera l’alternativa di McTominay che però in questo momento non esce mai dal campo. Ecco che allora il club può fare un mossa molto importante in vista dei prossimi mesi. Raspadori può essere sacrificato e il Napoli può rinforzare il centrocampo puntando su Eze, un altro profilo che arriverebbe dalla Premier League.

Secondo quanto rivelato da Tmw, il Napoli vuole comprare un nuovo centrocampista e c’è Eze del Crystal Palace che può approdare come sostituto e alternativa di McTominay e Anguissa in mezzo al campo.