Bove commovente, le sue prime parole dopo il risveglio

Quella di Edoardo Bove è stata una vicenda che ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo negli ultimi giorni dal suo malore improvviso che l’ha colpito in campo.

Attimi di grande paura quando si è accasciato al suolo il giocatore quando il gioco era momentaneamente fermo da diversi minuti per dei controlli che si stavano facendo al Var per un gol poi annullato all’Inter contro la Fiorentina allo stadio Franchi. E’ lì che è accaduto l’impensabile e che ha terrorizzato tutti sulle condizioni di Bove.

Subito attimi di grande panico per il dramma sfiorato al giovanissimo giocatore di soli 22 anni che ora fortunatamente dopo una lunga nottata da intubato si è risvegliato. Spuntano anche i primi retroscena di quello che è accaduto dopo il malore di Bove.

Adesso ci sono tanti controlli ancora da dover fare per chiarire meglio la situazione e definire quello che è accaduto al giocatore per cercare di poter dare poi un responso ufficiale sulla vicenda. Perché si sta lavorando per trovare tutto quello che si può scoprire su quello che è stato il malore di Bove.

Fiorentina, condizioni Bove: le sue prime parole

In molti sono andati a trovare il calciatore che tra amici, familiari e compagni di squadra della Fiorentina ha avuto davvero una grande vicinanza da parte di tutti. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che è accaduto a Bove con il giocatore che dopo il risvegli ha anche detto le sue prime parole.

In questo momento fortunatamente Bove sta molto meglio, si è ripreso, è cosciente e respira autonomamente senza aver bisogno dei macchinari. La notte l’ha passata in sedazione farmacologica per i dovuti controlli necessari e adesso è pronto a riprendersi al meglio.

Tra le tante visite che ha ricevuto c’è stata anche quella del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari che ha rivelato anche quelle che sono state le prime parole di Bove che subito ha sentito la mancanza del campo da gioco e del suo pallone, tanto è vero che il dg viola ha riportato le sue dichiarazioni.

“Fatemi giocà, fatemi giocà, vi prego fatemi uscire”. Commovente Edoardo Bove che nonostante il malore ha subito sentito il bisogno di tornare a giocare, ma ad oggi ancora non è chiaro se il giovane calciatore potrà farlo in futuro oppure no. Tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami.