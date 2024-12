Calcio in lutto, è morto l’eroe della Champions League

Notizia drammatica che sconvolge tutto il mondo del calcio, perché è arrivata la conferma della sua scomparsa per quello che sarà sempre ricordato come uno dei grandi campioni di questo sport.

E’ deceduto in queste ore uno dei grandi simboli del mondo del calcio e nel suo paese. Perché il noto portiere dopo aver scritto la storia da giocatore, in questi anni ha dovuto affrontare tantissimi problemi di ogni tipo. Adesso arriva la conferma della sua morte.

Momento davvero difficile questo per i tanti tifosi che ricorderanno sicuramente le sue gesta e per i familiari. Perché è morto a 65 anni un ex calciatore diventato leggenda per aver fatto la storia con il suo ex club. In questi ultimi anni stava lottando con alcuni problemi di salute e lo scorso settembre era stato operato al cuore.

Calcio in lutto: è morto la leggenda della Coppa

Il mondo del calcio piange la sua scomparsa e ora arrivano grandi saluti a quella che è stata una delle leggende di questo sport e del suo paese che sarà sicuramente ricordato per generazioni per aver partecipato a scrivere pagine di storia importantissime per il suo paese.

In queste ore è arrivata la triste notizia che è morto Helmut Duckadam, storico ex portiere e leggenda della Steaua Bucarest. Tutto il mondo del calcio in questo momento è in lutto per quella che è stata la perdita di uno dei personaggi più iconici di questo sport in Europa negli anni ’80.

Perché a 65 anni è scomparso Helmut Duckadam morto proprio in queste ore e dopo aver scritto comunque la storia tanti anni fa. Stiamo parlando di quello che è stato un leggendario portiere della famosa squadra rumena dello Steaua Buacarest diventato un vero e proprio eroe di quella famosa finale di Coppa dei Campioni 1985-86 (oggi chiamata Champions League) contro il Barcellona.

E’ proprio grazie ai suoi riflessi che diventò decisivo Helmut Duckadam che fu capace di parare tutti e quattro i rigori calciati dalla squadra spagnola in quella finale e in un modo quasi mai visto prima riuscì a consegnare il titolo ai suoi compagni di squadra e tifosi per la prima e unica volta nella storia del club rumeno.

Il triste annuncio della morte di Helmut Duckadam arriva dall’ex collega Marcel Puscas su Instagram. Oltre a quella famosa Champions con con la Steaua è riuscito a vincere anche due volte il titolo di campione nel campionato rumeno nel 1985 e nel 1986.