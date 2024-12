Conte chiaro con De Laurentiis: i due colpi che vuole a gennaio

Il calciomercato del Napoli può regalare sorprese importanti ad Antonio Conte che vuole una rosa ancora più forte: i due nomi nel mirino.

La vittoria contro il Torino ha portato Antonio Conte e tutta la piazza azzurra pensare e sognare in grande in vista del futuro. Ci sono tutte le carte in regola per poter pensare allo Scudetto come un obiettivo concreto per questa stagione che è partita con il piede giusto e può essere gestita a grandissimi livelli anche per il futuro.

Antonio Conte sa che la squadra attuale è molto forte ma sa ance di aver bisogno di rinforzi importanti per riuscire a costruirsi un futuro vincente e ha già avvisato De Laurentiis in maniera diretta.

Calciomercato Napoli: Conte manda un messaggio a De Laurentiis

Antonio Conte è felice del suo Napoli e del cammino che sta facendo la squadra in questo momento. I miglioramenti sono netti fino ad ora, hanno dimostrato che il suo modo di lavorare e le sue idee all’interno di un gruppo già forte possono fare la differenza.

Ora il Napoli sogna in grande ma Conte ha già mandato un messaggio a De Laurentiis e lo ha fatto senza mezzi termini. Dopo la vittoria contro il Torino, in conferenza stampa, Conte ha chiesto al presidente dei rinforzi sul mercato, per gennaio e per la prossima estate.

“Se saremo bravi da arrivare in Europra, servono assolutamente dei rinforzi. De Laurentiis lo deve sapere, non è che pensa che…“. Parole dirette e forti verso il patron azzurro che sembra pronto a soddisfare le richieste del tecnico.

Conte vuole un nuovo difensore: piace Bijol

Il Napoli per gennaio cerca un nuovo difensore centrale. La rosa è già molto forte ma va perfezionata nei dettagli e per questo sarà fondamentale che a gennaio arrivino i giusti colpi per puntare seriamente alla vittoria dello Scudetto.

Il primo nome sulla lista di Antonio Conte e di Giovanni Manna è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Il difensore sloveno si sta dimostrando uno dei migliori del campionato e per la rosa del Napoli sarebbe vitale avere una riserva di lusso come lui.

Bijol ha già aperto al Napoli ma la trattativa con l’Udinese non è ancora iniziata e può essere più complicata del previsto. I friulani chiedono 20 milioni per la cessione del difensore.

Nuovo estero per il Napoli: Conte vuole Rensch

Il Napoli ha bisogno anche di nuovi esterni per permettere a Conte di utilizzare più moduli durante la stagione e avere calciatori di livello su cui puntare. Il nome in cima alla lista è quello di Devyne Rensch, difensore classe 2003 dell’Ajax che è uno degli astri nascenti del calcio olandese.

Rensch al Napoli è un colpo possibile visto che ha il contratto in scadenza nel 2025 e la trattativa con l’Ajax potrebbe essere molto più semplice del previsto. Con un indennizzo da 3-4 milioni di euro, i lancieri lascerebbero partire il gioiellino già a gennaio.