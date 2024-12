Scandalo calcio italiano: presidente accusato di autoriciclaggio

Ancora un grosso scandalo che coinvolge i vertici del mondo del calcio italiano, perché adesso arriva un’accusa pesantissima che può cambiare tutto per sempre.

Una situazione davvero surreale quella che si è venuta a creare perché adesso sembrano non esserci più le possibilità di andare avanti con la sua presidenza. Un vero e proprio scandalo che mette ancora una volta in ginocchio il modo del calcio italiano che da anni si ritrova costretto a lottare con tutti grandi problemi.

Da Calciopoli in poi c’è stato un susseguirsi di gravi fatti che hanno soltanto macchiato agli occhi del mondo il calcio italiano con un altro scandalo ora che può segnare la storia. Perché ci sono delle novità che riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore.

Dopo anche i caso di calcioscommesse, di doping, di partite truccate, di plusvalenze e penalizzazioni importanti, ora arriva l’accusa di autoriciclaggio che mette nei guai il presidente che ora sembra costretto a doversi difendere in maniera immediata da tutto quello che sta accadendo.

Scandalo in Italia, presidente accusato di autoriciclaggio

Arrivano delle notizie negative per quanto accaduto nelle ultime ore per il presidente, uno dei massimo esponenti del mondo del calcio italiano perché ora l’accusa è pesantissima e c’è la possibilità che si possa anche rischiare il processo.

Arriva la notizia riportata dai colleghi dell’ANSA che raccontano quello che è accaduto proprio in queste ore. Perché la Procura di Roma ha chiuso le indagini sul Gabriele Gravina, con il presidente Figc che ora rischia seriamente di andare al processo con i pm che lo accusano di autoriciclaggio.

Una situazione davvero difficile e forse anche troppo rischiosa per il proseguo della sua presidenza per quanto riguarda quella che è la pesante accusa di autoriciclaggio per Gabriele Gravina. La procura di Roma, in base a quanto riportato dall’ANSA, ha chiuso il procedimento che lo vede indagato per l’accusa di autoriciclaggio. Stiamo parlando di presunte irregolarità tra cui la compravendita di una collezione di libri antichi di Gravina.

Proprio nella giornata di oggi il presidente FIGC Gabriele Gravina si è fatto notare dalle telecamere e ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla visita che ha fatto a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che ha accusato un malore nell’ultima partita di campionato.

Adesso però la pessima notizia per Gravina con l’accusa di autoriciclaggio e la necessità di doversi difendere da subito da tutto ciò che sta accadendo e che lo riguarda in prima persona. Si aspettano novità su quello che può essere il processo.