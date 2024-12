Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma, a gennaio si può chiudere

Un altro nome a sorpresa per il mercato del Napoli che ha messo gli occhi su un vecchio obiettivo: ecco le ultimissime riguardo questo nuovo affare.

Gennaio è ancora lontano ma intanto iniziano a circolare già le prime indiscrezioni di mercato che riguardano gli eventuali acquisti da parte del Napoli, che è alla ricerca di un altro difensore centrale.

Si preannuncia una sessione assai movimentata in Serie A, visto che tante società dovranno intervenire per modificare la rosa. Tra queste c’è anche il Napoli che ha bisogno di qualche piccolo ritocco.

Un altro difensore, per sostituire Juan Jesus, ed eventualmente un terzino sinistro o destro, visto che con il cambio modulo e il passaggio alla difesa a 4, Spinazzola e Mazzocchi non convincono del tutto come vice Di Lorenzo e Olivera.

Calciomercato Napoli: ecco chi prendono in difiesa

Alla ricerca di nuovi giocatori per il mercato di gennaio, Manna si è messo alla ricerca di altri calciatori che possono fare a caso del club azzurro. Ecco nuovi aggiornamenti di mercato in merito all’ipotesi dell’arrivo di un altro difensore.

Tra i vari nomi fatti è uscito fuori un vecchio pallino della società azzurra, che già in passato ha provato a prendere il calciatore che è attualmente in Premier League, in forza al Bournemouth.

A fare il punto della situazione è il giornalista turco Ekrem Konu che tramite il proprio canale X ha fatto il punto su questo affare.

“Nella lista mercato di Napoli e Roma c’è Marcos Senesi. Il calciatore argentino è il potenziale candidato per entrambe le società italiane che intendono prenderlo nel mercato di gennaio. In cerca di un rinforzo in fase difensiva, la società sta valutando la possibilità di acquistarlo dal Bournemouth”.

Calciomercato: Senesi nuovi obiettivo del Napoli?

Marcos Senesi è entrato nel mirino del Napoli per il mercato di gennaio. Il classe 1997, accostato in passato al club azzurro, è un centrale molto bravo nel gioco aereo e dal fisico massiccio. Inoltre, dalla sua, ha anche un’ottima velocita. Di piede mancino, può essere il profilo ideale per completare la rosa del Napoli ed essere la prima alternativa a Buongiorno.

Resta da capire la valutazione che fa di Senesi il Bournemouth, che è proprietario del suo cartellino. La società inglese, infatti, non ha ancora sciolto le riserve riguardo il futuro del difensore centrale che tra l’altro ha lo status da extracomunitario.