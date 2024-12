Napoli, furia Conte: gesto inaspettato in conferenza

La tensione inizia a salire in casa Napoli e per Antonio Conte che sente sempre di più la pressione elevarsi con il passare dei mesi visto quello che sta accadendo.

Il Napoli di Antonio Conte si ritrova al primo posto in classifica da praticamente le prime giornate di campionato e ora non ha più intenzione di mollare la presa. Tutte le big italiane provano a mettere pressione all’allenatore tra i più vincenti in Italia e per questo motivo che ora arrivano delle nuove notizie in merito a ciò che sta accadendo.

Il Napoli vuole continuare a lavorare con il nuovo progetto di Conte cercando di andare avanti per la propria strada senza doversi curare delle altre. Intanto, ci sono novità in merito a quello che può accadere perché nelle prossime ore il club azzurro scenderà in campo in Coppa Italia contro la Lazio in una trasferta per niente facile e dopo qualche giorno avrà lo stesso avversario davanti anche in campionato.

Mentre il Napoli si prepara alle prossime e importanti sfide del mese di dicembre che però arrivano delle conferme riguardo la scelta di Antonio Conte che vuole cercare in tutti i modi a tenere l’ambiente compatto e proverà a farlo in ogni modo possibile.

Napoli, Conte sbotta in conferenza stampa

Per questo motivo quando ha sbottato in conferenza stampa non ha sorpreso più di tanto Antonio Conte che dal primo momento ha chiesto all’ambiente di Napoli di andare tutti uniti verso un’unica direzione.

Proprio in vista del prossimo impegno di Coppa Italia, ha parlato Antonio Conte che ha raccontato quella che è la sua impressione su questo momento e le prossime sfide, ma l’allenatore ad un certo punto ha perso le staffe quando più giornalisti gli hanno menzionato la parola ‘vincere’ in riferimento sia al campionato che alla Coppa Italia stessa.

Conte si è arrabbiato con i giornalisti in conferenza e ha anche annunciato sbattendo i pugni sul tavolo ‘era meglio che non la facevo questa conferenza’. Un chiaro segnale che l’allenatore del Napoli ha voluto dare per cercare di mantenere i piedi per terra da parte di tutti.

Nessuna distrazione e salti in avanti, Conte vuole lavorare nel quotidiano partita dopo partita preparandole tutte come se fossero una finale e per questo motivo che sta cercando subito di portare anche la stampa dalla sua parte per unire il Napoli in ogni singola direzione.