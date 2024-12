Napoli, rebus Osimhen: spunta un nuovo problema

Spunta un altro problema per la SSC Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio, perché c’è una questione da risolvere per Victor Osimhen.

Tutto pronto per cambiare in casa Napoli con il nuovo progetto avviato dalla società con Antonio Conte alla guida della squadra che dà indicazioni chiare anche sul mercato. A gennaio ci saranno dei movimenti tra entrata e uscita, ma lo stesso accadrà in maniera più massiccia la prossima estate se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions il club.

L’obiettivo del Napoli è quello di cercare di tornare grande in Italia e anche in Europa, per questo motivo che ora si cerca di studiare un piano dettagliato anche per la strategia che dovrà adottare la società nel calciomercato prossimo estivo, dove è messo in conto che Osimhen sarà venduto per 75 milioni di euro circa della clausola rescissoria e non sarà l’unico.

Chi rischia di andare via davvero il prossimo anno insieme a Osimhen è Kvaratskhelia e ora si cerca di capire chi sarà in grado di riuscire a mettere le mani su questi due talenti del club azzurro che continuano a dimostrare di essere capaci di poter fare la differenza.

Adesso ci sono novità importanti in merito però a quello che può accadere proprio a Osimhen che in questo momento è quello più con un futuro in bilico.

Calciomercato Napoli, Osimhen cambia squadra

L’attaccante nigeriano è in scadenza di contratto nel 2027 e su di lui c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il club è pronto a mettere le mani su un nuovo giocatore al suo posto, ma prima servirà per il Napoli vendere Osimhen. Ma a chi?

Ad oggi il giocatore si ritrova in prestito al Galatasaray perché la scorsa estate nessuno è riuscito ad accontentare il Napoli vendendolo per 120 milioni di euro. Ecco che allora ci sono delle importanti novità che riguardano quello che può accadere tra qualche mese quando Osimhen tornerà a Napoli per essere venduto.

Diverse le società che si sono interessate all’attaccante nigeriano come il Chelsea, il Manchester United, il PSG e altri club che hanno chiesto informazioni ma senza farsi avanti in maniera concreta. Su di lui ci sono anche la Juventus e il Milan, ma il Napoli vorrebbe evitare di venderlo in Italia.

Ma al momento il futuro di Victor Osimhen resta davvero in bilico e può andarsi a creare per il Napoli lo stesso problema della scorsa estate, con nessun club disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni che è imposta nel suo nuovo accordo.

Ad oggi il Manchester United non si è fatto più vivo e dopo l’arrivo del nuovo allenatore Amorim il primo obiettivo è Gyokeres. Da vedere gli altri club se si faranno avanti per lui ma ad oggi è tutto bloccato.