Niente Danilo, il nuovo difensore del Napoli è un classe 2003

In questi giorni si è parlato tanto di Danilo in ottica difesa del Napoli, quando invece il club partenopeo è pronto a puntare su tutt’altro.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il giovane talento classe 2003, sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza anche di altri importanti club d’Europa. L’impressione, però, è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Napoli, complice anche il ruolo che lo stesso salentino starebbe ricoprendo all’interno delle trattative.

Nonostante sia finito nel mirino di più squadre, il difensore avrebbe dato massima disponibilità al club partenopeo, complice anche la voglia di compiere un importante salto di qualità in carriera iniziando a lavorare con un allenatore del calibro di Antonio Conte.

Il nuovo difensore del Napoli è un classe 2003

Il Napoli a gennaio farà un difensore centrale, questo è sicuro. Rrahamani e Buongiorno non sembrerebbero bastare ad Antonio Conte, che in questo primo trimestre di stagione non ha praticamente utilizzato nessun altro al di fuori di questi due.

Ovviamente reggere ritmi del genere fino alla fine della stagione rischia di diventare controproducente, ed è per questo motivo che il salentino avrebbe chiesto un rinforzo proprio per la difesa nel prossimo calciomercato. A fronte di questo Manna e De Laurentiis si sarebbero iniziati a muovere di conseguenza, andando alla ricerca del profilo che potesse fare al caso di questo Napoli. Negli scorsi giorni si è parlato con insistenza di Danilo della Juventus, profilo esperto che il direttore sportivo partenopeo conosce molto bene considerati i suoi trascorsi bianconeri, ma l’attenzione del club azzurro si sarebbe posata su un altro tipo di giocatore, decisamente più giovane considerati i 21 anni.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, per la difesa il Napoli sarebbe tornato a mettere gli occhi su Martin Vitik dello Sparta Praga, centrale classe 2003 da tempo nel mirino di De Laurentiis.

Napoli: svelato l’identikit del nuovo difensore

Niente Danilo. Per andare a rinforzare e completare la propria difesa nel prossimo calciomercato il Napoli potrebbe puntare sul giovane classe 2003 dello Sparta Praga Martin Vitik. Questo difatti svelerebbe l’identikit del tipo di difensore che Antonio Conte starebbe ricercando, ovvero un profilo giovane ma con la giusta esperienza per potersi alternare con Rrahmani e Buongiorno al momento del bisogno.

Ed è per questo motivo che sul taccuino del ds Manna ci sarebbero anche i nomi di Antonio Silva, Radu Dragusin e Jakub Kiwior, anche se alla fine Vitik sembrerebbe essere quello che mette d’accordo tutti dalle parti di Castelvolturno.