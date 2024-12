Calciomercato Napoli: colpo dalla Juve, l’annuncio di Giuntoli

C’è la svolta per quanto riguarda il prossimo colpo del Napoli. Le parole di Giuntoli in merito alle voci che riguardano il trasferimento in azzurro del calciatore della Juventus.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il dirigente dei bianconeri ha fatto il punto della situazione in merito alle prossime mosse di mercato della Juventus che a gennaio sarà protagonista sia in entrata che in uscita.

E c’è un giocatore della Vecchia Signora che è finito in orbita Napoli per la prossima sessione di calciomercato. Un nome a sorpresa richiesto proprio da Conte con Manna, che conosce bene il ragazzo, ed è pronto a portarlo in azzurro.

Non è la prima volta che Napoli e Juventus hanno obiettivi di mercato in comune. In questo caso, però, gli azzurri sono pronti a strappare il calciatore alla Vecchia Signora, che ha dimostrato di non voler puntare su di lui in vista del futuro.

Una vera e propria occasione di mercato che Manna difficilmente si farà sfruggire. L’indiscrezione ha già diviso i tifosi anche se Conte pare sia d’accordo sull’arrivo del calciatore che porterebbe esperienza e leadership nello spogliatoio del Napoli.

Quale giocatore della Juventus può prendere il Napoli?

Negli ultimi giorni è stata rilanciata l’indiscrezione di mercato che riguarda gli azzurri che si sono mossi per prendere il difensore della Juventus.

Il colpo può essere ufficializzato già a gennaio con Thiago Motta che ha già dimostrato di poter fare a meno del brasiliano che non è più al centro del progetto come un anno fa.

Un cambio di direzione che ha spiazzato lo stesso calciatore che adesso sta prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare la Juventus a gennaio. Manna è pronto a chiudere l’accordo per portare al Napoli Danilo.

Ecco le parole di Giuntoli riguardo l’eventuale trattativa con gli azzurri.

Annuncio di Giuntoli sul trasferimento al Napoli di Danilo

Danilo al Napoli è una possibilità per il mercato di gennaio?

“Danilo è il nostro capitano e vogliamo tenerlo con noi. Dietro siamo veramente ridotti al minimo. Sinceramente, non abbiamo parlato di nulla con il giocatore e neanche con il Napoli. Attendiamo il mese di gennaio e vediamo cosa succederà ma l’obiettivo è quello di non cedere nessuno e prendere un rinforzo in difesa”.

“Antonio Silva è un calciatore interessante così come altri. Il mercato di gennaio è particolare, nessuno fa vedere le carte, bisogna restare attenti e vigili”.