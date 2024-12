Conte torna alla Juve, c’è solo un ostacolo

Occhio al retroscena di calciomercato che riguarda il futuro di Antonio Conte e quello che è sempre stato il suo passato sentimentale con la Juventus.

Dopo più di un anno fermo, il tecnico leccese è tornato su una panchina e l’ha fatto di nuovo in Italia dopo che l’ultima esperienza che aveva vissuto era all’estero in Premier League con il Tottenham. Adesso però ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano quello che è accaduto di recente per Conte.

Il nome del momento è quello di Antonio Conte che si è preso la testa della classifica di Serie A e ora non ha più voglia di lasciarla con il suo Napoli. Allo stesso tempo però spuntano fuori continue notizie in merito a quello che è accaduto in passato e quello che potrebbe accadere in futuro.

Tutti parlano sempre di Conte come uno con cui non si può lavorare per più di 2-3, poi è lui stesso che spinge per nuovi orizzonti e obiettivi. Allo stesso tempo accade anche a Napoli, ma intanto si sta godendo il primo posto in classifica e il riscatto dopo tutto quello che è stato detto su di lui.

Calciomercato: Conte alla Juve, c’è un ostacolo

In molti pensavano che non sarebbe stato più capace di essere uno di quegli allenatori vincenti dopo ciò che è accaduto al Tottenham e dopo che il suo nome è stato accostato a Milan e Juventus alla fine le due società italiane hanno preferito fare una scelta differente.

Adesso però Conte si sta godendo il primo posto in classifica con il Napoli e ha mandato un chiarissimo messaggio a tutta Italia che non vorrebbe vederlo vincere, soprattutto le rivali che rischierebbero una doppia beffa. A raccontare ora un retroscena di mercato è stato il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia.

Sul proprio canale YouTube lo stesso Pedullà ha svela di come Conte voleva tornare alla Juventus in estate, ma l’ostacolo è stato proprio Cristiano Giuntoli che ha voluto puntare su Thiago Motta al suo posto.

Conte ha più volte e di continuo raccontato del suo forte legame con la Juventus anche da allenatore del Napoli, ma l’allenatore non ha mai digerito il fatto di come l’attuale società abbia voluto resettare con il passato e lui compreso. In futuro però non è nulla da escludere, considerando il legame che lega le parti.