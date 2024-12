Inter: altro figlio d’arte in arrivo, giocherà con i nerazzurri

Un altro figlio d’arte in arrivo, per il futuro, con i nerazzurri in Serie A nel suo domani.

Si tratta del nipote di un ex Napoli, figlio dell’ex calciatore di Serie A, secondo quel che si racconta da Tuttomercatoweb. Diego è uno dei giovani talenti che, in futuro, potrebbe seguire le orme di papà.

Dal calcio del padre alla carriera personale, seguendo quanto già fatto da calciatori come i due Thuram, Chiesa e Weah, tra gli altri, che hanno prima vissuto la carriera del papà da “spettatori”, per poi giocarsi una chance nel calcio che conta, ad altissimi livelli, in Serie A e in giro per l’Europa.

Un altro figlio d’arte: è il nipote di un ex Napoli

Nipote di un ex Napoli, nonché figlio di un ex calciatore di altissimo livello in Serie A. Questo, è quel che raccontano sul talento dei nerazzurri, Diego, figlio d’arte di un ex calciatore italiano.

Gioca in Italia ed è giovanissimo, per lui passi importanti, nello stesso ruolo del padre che è quello del difensore e non seguendo le orme di suo zio che ha vissuto una brillante carriera in Serie A, giocando pure per il Napoli.

Si tratta infatti del figlio di Alessandro e nipote di Cristiano, Diego Lucarelli. Il figlio d’arte dell’ex Parma gioca nelle giovanili dell’Inter e il futuro è roseo, considerando l’elevato valore tecnico che ha messo in mostra, fino a questo momento, tra gli under 14 della stessa società interista. Futuro in Serie A come quelli della dinastia Lucarelli? Solo il tempo lo dirà.

Chi è il figlio d’arte col futuro possibile in Serie A

Un altro figlio d’arte con il futuro possibile in Serie A. “Giocherà per i nerazzurri in Serie A”, con il mondo del calcio giovanile che definisce un predestinato quello che è il calciatore figlio d’arte di Alessandro Lucarelli, che ha passato quasi la sua intera carriera in difesa, con la maglia del Parma, tra tutte le altre. Dieci anni al Parma, con il ruolo oggi di responsabile dei giocatori in prestito.

Il nipote dell’attaccante ex Napoli ha un futuro all’Inter

Il figlio gioca per l’Inter e, come fanno sapere dalla stessa fonte. Diego Lucarelli è solo l’ultimo della dinastia Lucarelli, dopo anche Matteo, suo fratello classe 2001 che gioca all’Olbia in Serie D. Diego Lucarelli è un 2010 e, nell’ultima estate è finito all’Inter, dopo il suo passato al Pisa. Primo gol arrivato domenica con una clamorosa rete in rovesciata contro l’Hellas Verona.