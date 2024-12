Napoli, acquisto dalla Premier a gennaio: è il preferito di Conte

Non ha nessuna intenzione di fermarsi Antonio Conte, anzi vuole spingersi sempre di più oltre e provare a trascinare il Napoli con se in questa nuova avventura.

Il nuovo tecnico si trova in piena sintonia con una società che sta lavorando con lui per cercare di ottenere il meglio per il futuro e per questo motivo che ora si valutano già delle nuove occasioni che possono crearsi perché Conte può portare un nuovo acquisto a Napoli già a gennaio.

La società cercherà di capire se c’è la possibilità di investire e sfruttare l’occasione con alcuni giocatori che possono essere considerati importanti per dare una qualità maggiore alla rosa con cui già lavora Antonio Conte. Sono diversi i ruoli che il tecnico vorrebbe andare a rinforzare il prima possibile per essere competitivi.

L’obiettivo è quello di fare qualcosa di importante in Italia già quest’anno e poi cercare di migliorare sempre di più il livello del Napoli anche in Europa. Tra poche settimane si capirà se ci saranno i margini per andare a chiudere acquisti di mercato importanti già a gennaio.

Calciomercato Napoli: acquisto per Conte a gennaio

Possibile occasione che può crearsi da un momento all’altro considerando che c’è un giocatore che è il preferito di Antonio Conte che lo vorrebbe a Napoli e anche subito. La società sta capendo se ci sono seriamente i margini per andare a definire un colpo di tale livello.

Dopo aver già fatto acquisti importanti dalla Premier League ora il Napoli può pensare di cavalcare l’onda e andare a prendere un altro giocatore che in questo momento sembra messo ai margini per provare a fare subito qualcosa di grosso

C’è un altro giocatore che può arrivare a Napoli e vestire la maglia azzurra in vista del nuovo anno e si tratta di Federico Chiesa. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia l’ex giocatore della Juve è considerato il preferito da Antonio Conte che potrebbe pensare di chiederlo dopo la cessione di Kvaratskhelia in estate, ma può anche arrivare prima.

Perché Federico Chiesa oggi gioca al Liverpool dove non ha spazio ed è scontento. Per questo motivo può diventare una grande occasione già in prestito a gennaio considerando che il Napoli stesso lo apprezza da diversi anni e De Laurentiis in persona trattò con lui quando poi scelse la Juve. Ora però c’è anche il fattore Conte che lo considera uno dei suoi giocatori preferiti.