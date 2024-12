Napoli, scoppia il caso Meret: Conte è una furia

Importanti novità che riguardano il Napoli ed Alex Meret. C’è un problema con il portiere, Conte è una furia: svelati i motivi.

Ci sono dei nuovi problemi per Antonio Conte che, in questo momento, non vuole cali di tensione dai suoi giocatori. Eppure, c’è un altro caso spinoso che sta per scoppiare e che rischia di mettere in difficoltà l’allenatore.

Si tratta di Alex Meret: ecco cosa è successo con l’estremo difensore.

Le parole se le porta via il vento. Dopo le rassicurazioni dell’agente Pastorello, arrivano altre indiscrezioni di mercato che riguardano il futuro del portiere Alex Meret che sta realmente valutando la possibilità di lasciare gli azzurri in estate.

La proposta del Napoli, per il rinnovo di contratto di Meret, è un quadriennale da 3 milioni a stagione. L’offerta non garba all’estremo difensore con l’agente del portiere che sta sondando il mercato in cerca di altre soluzioni che possano soddisfare il suo assistito.

Napoli: cosa succede adesso con Alex Meret?

E così, per Antonio Conte, c’è un’altra situazione particolare da gestire. Dopo i problemi per il rinnovo con Kvara, Manna e De Laurentiis si trovano ad affrontare questa delicata trattativa, che può incidere anche sull’umore di Meret.

Dopo una partenza sprint, il portiere nell’ultimo periodo ha ricevuto qualche critica da parte dei tifosi. E in Coppa Italia, intanto, nella sfida di giovedì contro la Lazio, tornerà a difendere i pali del Napoli Elia Caprile, che Conte si coccola in vista del futuro.

Ma quale società italiana si è inserita nella trattativa per strappare Meret a Napoli? E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a svelare tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli: Inter su Meret

L’Inter si prende gioco del Napoli e tenta di disturbare la squadra di Antonio Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in queste ore ci sono stati dei nuovi sondaggi con Pastorello per tentare di portare all’Inter Meret. Un altro colpo a zero per gli azzurri, come fatto con Zielinski.

Marotta sta fiutando l’occasione, considerando anche l’età di Sommer (36 anni) che è prossimo all’addio. La tentazione Inter per Meret rischia di complicare i piani del Napoli che non ha ancora ricevuto il via libera per il rinnovo di contratto.

C’è il dubbio da parte dell’entourage del portiere, riguardo soprattutto le cifre che sono considerate troppo inferiori al reale valore del ragazzo che può contare oltre 150 presenze con gli azzurri, spalmate in sei anni, con il quale ha vinto una Coppa Italia ed uno Scudetto.