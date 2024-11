Calciomercato: Meret all’Inter? L’agente rompe il silenzio

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro del portiere del Napoli Meret. Ecco le ultimissime notizie con l’annuncio da parte dell’agente dell’estremo difensore.

Il rinnovo di contratto di Meret con il Napoli non è ancora arrivato. Nonostante la fiducia da parte della società azzurra, nelle ultime settimane sono uscite fuori delle indiscrezioni riguardo la possibilità di un addio a zero del portiere, che è stato accostato anche all’Inter.

A fare il punto della situazione, su questa vicenda, l’agente di Meret Pastorello che ha rotto il silenzio e svelato la verità sulla trattativa con il Napoli per il prolungamento di contratto.

Calciomercato Napoli: annuncio dell’agente di Meret

Federico Pastorello ha parlato a Calciomercato.it riguardo le voci di un trasferimento all’Inter di Alex Meret.

“Meret? Siamo in contatto con il Napoli per il rinnovo. I dialoghi stanno procedendo nel verso giusto. Abbiamo la sensazione di poter chiudere l’operazione anche perché la società ha intenzione di prolungare il contratto di Alex. C’è assoluta disponibilità di trovare l’accordo”.

“Il Napoli deve rispettare die parametri finanzari c’è comunque l’idea di rivedere il contratto di Meret, su questo siamo tutti d’accordo. L’aspetto finanziario deve essere ancora discusso. Io resto ottimista sul buon esito dell’operazione”.

“Inter? Tutte le voci che leggo in giro sono prive di fondamento. Non sono vere. Alex è concentrato sul Napoli e sulla stagione che sta disputando. Noi non abbiamo mai avuto contatti con altre squadre. Vogliamo rinnovare con gli azzurri. Nel caso in cui dovessero esserci problemi è normale che ci guarderemo intorno ma per il momento la priorità è quella di rinnovare con il Napoli”:

Napoli: quale futuro per Meret?

C’è la disponibilità da parte del giocatore e dell’agente di trovare un accordo con il Napoli per il rinnovo. Le parti molto presto si dovranno rivedere per mettere tutto nero su bianco.

Manna e De Laurentiis sono pronti a blindare Meret a Napoli con un rinnovo fino al 2028, con relativo adeguamento dello stipendio che sarà alzato anche grazie alle buone prestazioni dell’estremo difensore che è stata una piacevole sorpresa di questo avvio di campionato.

Difeso anche da Conte, Meret intende legarsi al Napoli anche per il futuro e scrivere pagine importanti nella storia di questo club.