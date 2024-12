Scontro tra Inter e Napoli, dopo Zielinski un’altra firma

Continuano la grande battaglia di calciomercato tra i club di Serie A per quanto riguarda i colpi a parametro zero di giocatori che arrivano a fine contratto.

Arrivano aggiornamenti e indizio di calciomercato in vista di gennaio e della prossima estate, quando ci saranno grossi movimenti considerando che sarà anche il primo anno del Mondiale per Club a 32 squadre con l’innovativo format lanciato dalla FIFA che ora ha anche trovato l’accordo per la trasmissione di partite che andranno gratis su Dazn.

Sono attesi grossi movimenti di mercato soprattutto dai club italiani che già a gennaio vogliono rinforzarsi e c’è anche chi si fa la ‘guerra’ perché in questo momento ci sono diverse squadre che stanno seriamente valutando i prossimi colpi e occhi a quello che può accadere tra Napoli e Inter.

Proprio negli ultimi giorni ci sono stati scontri anche a distanza tra le due società con le dichiarazioni di Marotta e Conte che con botta e risposta a distanza si sono parlati e punzecchiati in merito a quello che sarà la lotta scudetto di quest’anno in Serie A. Ma non finisce qui, perché si estende tutto con il mercato.

Calciomercato Serie A, scontro tra Napoli e Inter

Proprio nell’ultima sessione di calciomercato c’è stato uno ‘scippo’ da parte dell’Inter nei confronti del Napoli con il colpo Piotr Zielinski per il centrocampo che in maniera del tutto inaspettata è andato a firmare con i nerazzurri un contratto importante per i prossimi anni e lasciando a zero il Napoli dopo tanti anni.

Adesso, a distanza di un anno, potrebbero essere anche altri i movimenti che possono portare un giocatore a cambiare squadra in Italia tra i grandi club come accaduto a Zielinski ma questa volta con il viaggio inverso. Perché secondo Kiss Kiss il Napoli fa sul serio per De Vrij.

Il difensore centrale olandese è alla sua ultima stagione in nerazzurro e senza un nuovo accordo andrà via a zero al termine di questa stagione. Pochi mesi ancora e sarà finita l’avventura all’Inter per De Vrij con il Napoli che monitora la situazione che può sbloccarsi da un momento all’altro.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio questa concreta possibilità che vede il Napoli andare a firmare De Vrij a zero e saranno decisive già le prossime settimane. Perché il calciatore dell’Inter già da gennaio può avere la possibilità di trovare un nuovo accordo con un altro club e firmare un pre contratto.