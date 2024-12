Napoli, gira una “fake news” su un titolare: la verità sul futuro

Il Napoli primo in classifica porta con sé tantissime voci sul futuro della rosa, sul calciomercato e su possibili addii a fine stagione.

La squadra di Antonio Conte sta costruendo un nuovo futuro, molto più importante rispetto a quanto accaduto nella passata stagione e che possa portare anche a sognare in grande, per la vittoria di trofei di grande spessore. La parola d’ordine di Antonio Conte è “costruzione” e non vuole sentir parlare di vittoria immediata perché ci sono ancora molte difficoltà prima di poter arrivare a un livello alto.

Il futuro del Napoli passa anche dal calciomercato e dalle scelte che Conte, Manna e De Laurentiis riusciranno a fare per migliorare la rosa e renderla sempre più forte e competitiva.

Calciomercato Napoli: spunta una clamorosa fake news

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Per gennaio potrebbero esserci delle novità importanti che riguardano le fila di Antonio Conte che ha già spiegato più volte che la squadra attuale è sì competitiva ma non al 100% e non per puntare direttamente alla vittoria.

Conte è abituato a lavorare con gli “instant team” per vincere subito ma con il Napoli è stato chiaro sin da subito con la stampa e la tifoseria: prima costruire e poi vincere. Non intende sminuire quanto sta accadendo attualmente, con il primo posto in classifica e buone possibilità di lottare per lo Scudetto, ma non intende illudere i tifosi con proclami che potrebbero rivelarsi, poi, infondati.

Intanto intorno al Napoli iniziano a girare delle clamorose “fake news” di calciomercato che possono destabilizzare l’ambiente e la squadra.

Napoli, pronto un rinnovo: non sarà ceduto in Serie A

Il Napoli pensa già al futuro e a come migliorare la squadra. Per gennaio sicuramente ci saranno innesti nuovi che potranno far sì che Antonio Conte sia maggiormente soddisfatto delle scelte che avrà a disposizione per costruire ciò che intende fino alla fine della stagione. Dopodiché si passerà anche alle possibili cessioni e agli addii dolorosi che potranno esserci.

Il futuro di Alex Meret al Napoli è in bilico? Le ultime notizie hanno parlato di un accordo di massima già raggiunto con Beppe Marotta e quindi con l’Inter per diventare il nuovo portiere nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

Ma così non è. Secondo quanto riferisce Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC – radio partner del club azzurro – “si tratta di una fakenews e ho le prove scritte dei diretti interessati anche stavolta“.

Chiariello su Meret: “Dal Nord vogliono destabilizzare”

Umberto Chiariello ha spento tutte le voci sul possibile addio di Meret in direzione Inter. “Ho l’impressione che trattasi di altro tentativo nordista di destabilizzare l’ambiente Napoli, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica“, ha scritto su X.

Da qui, dunque, cresce anche l’ottimismo per il rinnovo di Meret con il Napoli. Il portiere friulano è uno dei migliori della Serie A e la società vuole trattenerlo ancora per tanto tempo.