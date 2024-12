Napoli, un nuovo club su Kvaratskhelia: lo vogliono ad ogni costo

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia resta in forte dubbio in casa Napoli perché il talento georgiano ad oggi ancora non ha rinnovato il contratto e le grandi squadre aumentano sulle sue tracce.

Il momento è piuttosto delicato se parliamo di quello che può accadere il prossimo anno al giocatore del Napoli che è legato al club azzurro da un contratto in scadenza nel 2027. Non a breve termine e quindi non sarà messo spalle al muro De Laurentiis che vuole almeno una cifra sopra i 100 milioni per vendere Kvaratskhelia, ma comunque c’è una situazione difficile da valutare.

Perché il prossimo anno Kvaratskhelia sarà a 2 anni dalla scadenza del contratto e con uno stipendio molto basso (ad oggi 1,5 milioni di euro l’anno netti) è difficile pensare che possa restare ancora a Napoli. Il club ha fatto la sua offerta per rinnovare il contratto cercando di premiare il giocatore che andrebbe a guadagnare 6 milioni tra netti e bonus.

Ma l’agente e il giocatore vorrebbero almeno 8 milioni visto che in estate è stata rifiutata l’offerta del PSG che al giocatore avrebbe garantito 11 milioni. Per questo motivo che ora il Napoli e Kvaratskhelia dovranno parlarsi con un faccia a faccia, ma allo stesso tempo si fanno avanti le migliori squadre che vogliono provare a puntare su di lui.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia verso un nuovo club

Tanti i nomi di club che si sono interessati a Kvaratskhelia in questi mesi come appunto PSG, ma anche Barcellona, Manchester United, Real Madrid e Liverpool che fanno sul serio e la prossima estate possono bussare alla porta del Napoli per cercare di prenderlo e godersi le proprie gesta.

Adesso però ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può accadere perché ci sarebbe un altro club che fa sul serio e vuole comprare Kvaratskhelia dal Napoli anticipando la concorrenza con un’offerta molto importante per garantirsi le prestazioni del giocatore.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna dai colleghi di Fichajes.net ora c’è il Manchester City determinato a voler comprare Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli. La stella georgiana sarebbe un colpo perfetto per l’attacco andando a migliorare e diversificare rispetto ciò che già c’è in rosa.

Il Manchester City potrebbe accontentare il Napoli per Kvaratskhelia con 100 milioni di euro che ad oggi sarebbe il suo valore dopo l’inizio di stagione importante che sta facendo con il club allenato da Conte che si ritrova al primo posto in classifica. Guardiola lo considera un top player e vorrebbe lavorare con lui anticipando la concorrenza.