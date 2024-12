Roma, primo acquisto per Ranieri: arriverà a gennaio dal Napoli

La Roma è pronta a fare mercato e a gennaio i Friedkin vogliono andare a comprare nuovi giocatori per migliorare la rosa da affidare a Claudio Ranieri.

La società cerca di fare il meglio possibile per sistemare i gravi danni combinati in questi mesi. Perché al momento la società deve chiaramente andare a provare a sistemare qualcosa dopo aver licenziato già De Rossi e Juric e cambiato tre allenatori nel giro di pochissimi mesi. Adesso c’è Ranieri che ha nuove idee e uno stile di gioco differente.

Salvo clamorosi colpi di scena la Roma non andrà a cambiare ancora e si spera di arrivare fino al termine della stagione con Ranieri in panchina per cercare di salvare quest’annata davvero disastrosa. Perché ora rischia anche una retrocessione assurda il club giallorosso che è a soli 2 punti sopra il disastro sportivo al momento.

Per questo ci saranno dei cambiamenti nel mercato di gennaio con la Roma pronta a comprare nuovi giocatori e ci sono diversi obiettivi che possono essere considerati utili per andare a rinforzare la rosa. Tra questi anche alcuni che giocano in club ‘rivali’ stesso in Serie A come nel caso del Napoli.

Calciomercato Napoli: sarà ceduto alla Roma a gennaio

C’è attesa per capire quelle che saranno le mosse della Roma con il club che vuole puntare su altri profili. Ci sono diversi giocatori che possono tornare utili anche in rosa del Napoli che possono rappresentare l’occasione giusta visto che sono in uscita.

A dare aggiornamenti sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport che parlano della possibile manovra di calciomercato che la Roma può fare per acquistare un nuovo giocatore dal Napoli. Anche il club azzurro vuole migliorarsi e per la giusta offerta lascerà partire alcuni giocatori che non trovano molto spazio per poter poi andare a investire su altri profili.

Al momento la Roma sembra essere interessata a migliorare la parte offensiva e tra i vari nomi spunta fuori quello di Raspadori che può essere considerato un profilo molto importante per Ranieri che lo sfrutterebbe vicino a Dovbyk nel suo ruolo ideale.

Ora la palla passa ai Friedkin perché il Napoli per vendere Raspadori chiede 25 milioni di euro e la Roma sa bene che dovrà fare uno sforzo per potersi aggiudicare il calciatore che rientra fortemente anche nei piani di Fiorentina, Atalanta, Inter e Juventus.