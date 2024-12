Napoli, due acquisti dall’Empoli: uno arriva a gennaio

Aurelio De Laurentiis è pronto a rinforzare il Napoli con dei nuovi acquisti e dopo il messaggio lanciato da Antonio Conte vuole cogliere al volo l’occasione che si è creata.

Il Napoli è uscita dalla Coppa Italia con una netta sconfitta per 3-1 contro la Lazio con Conte che ha mandato un messaggio chiaro alla società inserendo in campo tutte le riserve per dimostrare chi fosse realmente pronto, ma non sono arrivate per niente delle buone notizie.

Un riscontro negativo quasi in tutti i giocatori considerati ‘riserve’ da Conte a Napoli e per questo motivo che l’allenatore continua a puntare forte solo sul campionato sempre con gli stessi giocatori. Adesso però il mercato di gennaio si avvicina e il club vuole confermare le prime posizioni di classifica per tornare subito in Champions League.

E’ pronto a correre il rischio il presidente De Laurentiis a fare nuovi investimenti per il suo allenatore e per cercare di dare una svolta al progetto. L’obiettivo ora del Napoli resta solo il campionato e può essere un vantaggio su tutte le altre squadre d’Italia impegnate anche in Europa. Intanto, si studiano acquisti per il presente e il futuro.

Calciomercato Napoli: due acquisti dall’Empoli

Dopo un altro brutto ko non resta che guardare avanti e rialzarsi subito per il Napoli che deve cercare di riprendersi subito e ritroverà di fronte nuovamente la Lazio. Intanto, la società lavora per cercare di trovare nuove opportunità di mercato che possono tornare utile all’allenatore, magari già a gennaio.

Si studia una programmazione e costruzione su tutti i fronti in casa Napoli e adesso si cerca di dare una svolta anche sul mercato perché ci sono delle novità che arrivano da Il Mattino sulla lista di obiettivi del presidente De Laurentiis che in cima ha messo due giocatori su tutti che possono tornare utili a Conte.

Secondo le ultime notizie di calciomercato è direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole cercare di fare qualcosa per migliorare il suo Napoli e nel mirino avrebbe messo un primo acquisto per gennaio, si tratta di Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli.

E’ uno dei colpi che ADL ha in mente e il giocatore ha una valutazione poco sotto i 20 milioni ma con l’Empoli di Corsi sono ottimi i rapporti. Infatti, potrebbero essere due gli acquisti dal club toscano perché il Napoli punta anche su Ismajli, il difensore centrale che piace a Conte e a giugno va a scadenza e può arrivare a zero.