Napoli, Osimhen vuole giocare in un altro club di Serie A

Non è una situazione facile da gestire questa per il Napoli che rischia di perdere Victor Osimhen da un momento all’altro, ma da capire in quale squadra giocherà.

Adesso però ci sono aggiornamenti riguardo quello che può accadere perché da un momento all’altro si entrerà nel vivo di questa possibile trattativa per la cessione di Osimhen con il Napoli che punta ad incassare i 75 milioni di euro di clausola rescissoria che è stata imposta nel nuovo accordo prima di essere stato girato in prestito al Galatasaray.

Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio questa scelta che può cambiare in maniera definitiva il futuro del giocatore che avrebbe però ora espresso una preferenza in merito a quella che può essere la sua scelta finale di lasciare Napoli per un altro club in Italia.

Diverse sono le squadre che hanno messo gli occhi su Osimhen e che possono pensare di prenderlo come Manchester United, Chelsea e Paris Saint Germain su tutti, ma il futuro del giocatore potrebbe essere anche stesso nel campionato italiano che già conosce bene e dove ha attirato l’attenzione di tantissimi altri club in questo momento.

Calciomercato Napoli: Osimhen vuole restare in Serie A

Situazione non proprio facile quella da dover gestire quindi per il Napoli che vorrebbe vendere Osimhen all’estero ma alla fine potrebbe essere determinante il pressing di un altro club italiano che può riuscire a portarlo via con la sua volontà di spingere verso una cessione immediata.

Al momento è tutto più chiaro riguardo quella che è la situazione legata a Osimhen che rischia di poter andare via già a gennaio come ha rilevato direttamente il direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni Mediaset in queste ultime ore. Perché ora la clausola di Osimhen da 75 milioni è esercitabile già nel mercato di gennaio, anche se il giocatore potrebbe voler finire lì in Turchia col Galatasaray dove è in prestito la stagione salvo colpi di scena.

Intanto, ci sono delle novità davvero importanti che riguardano la possibilità che alla fine possa anche restare a giocare in Italia Osimhen che piace tanto a Juventus e Milan. Secondo le ultime notizie rivelate da Il Mattino però proprio il club bianconero può provarci.

Perché pare che Osimhen per firmare alla Juventus e ritrovare Giuntoli che è stato il suo scopritore farebbe salti di gioia. Adesso è da capire se il Napoli darà l’ok.