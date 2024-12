Calciomercato Napoli: 3 acquisti a gennaio, svelati i nomi

Riunione alla Filmauro per il Napoli. De Laurentiis ha chiamato a raccolta i suoi dirigenti, per chiarire le prossime mosse in vista del mercato di gennaio. Via libera dalla società riguardo i prossimi 3 acquisti: ecco tutti i nomi.

Arrivano conferme riguardo i nuovi colpi del Napoli. La società, infatti, è a lavoro per accontentare Antonio Conte che ha chiesto dei nuovi giocatori in alcune zone strategiche del campo.

C’è la necessità di rinforzare la difesa e il centrocampo. Anche contro la Lazio, in Coppa Italia, sono emersi i limiti di questa squadra che non può contare su seconde linee di qualità. Ecco perché a gennaio sarà rivoluzione, anche per quanto riguarda il mercato in uscita con tanti giocatori pronti a salutare Napoli.

Un cambio di direzione netto, quello che il Napoli vuole intraprendere per il mercato di gennaio. Rispetto al solito, infatti, ci saranno alcuni investimenti importanti con l’arrivo di giovani talenti pronti a fare la differenza soprattutto in futuro.

E’ questa la strategia della società che ha deciso di fare all in su alcuni calciatori, che hanno ricevuto il feedback positivo anche da parte di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: 3 acquisti a gennaio

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto della situazione riguardo i nomi dei giocatori che sono pronti a firmare con il Napoli. La dirigenza sta correndo ai ripari dopo i campanelli d’allarme suonati in Coppa Italia, con l’elimnazione che ha lasciato tanto amaro in bocca ai giocatori e non solo.

Ecco perché, dopo una serie di valutazioni, in società è arrivato il via libera presidenziale con De Laurentiis che ha deciso di far felice Antonio Conte.

Ecco perché, in azzurro arriveranno i giocatori richiesti dal tecnico che vuole portare a Napoli Patrick Dorgu, Kiwior e Fazzini.

Calciomercato Napoli: le ultime su Kiwior, Dorgu e Fazzini

Cambiano le strategie del Napoli per gennaio. La società, infatti, ha deciso di puntare con forza su 3 giocatori che rappresentano la priorità per Antonio Conte.

Si tratta del difensore centrale dell’Arsenal Kiwior, del laterale del Lecce Dorgu e del gioiellino dell’Empoli Fazzini. Questi rinforzi saranno utili alla causa soprattutto in vista della seconda parte di stagione, che si preannuncia davvero entusiasmante per il Napoli che è in lotta per vincere lo Scudetto.

Un colpo da biliardo, dunque, per Aurelio De Laurentiis che non vuole tirarsi indietro ed intende accontentare il proprio allenatore.