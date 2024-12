Esami Bove, arriva una triste conferma che cambia tutto

Una situazione difficile quella che si è registrata in Italia che ha visto coinvolto Edoardo Bove colpito da un malore in campo durante Fiorentina-Inter.

Adesso però si rischia grosso perché c’è la concreta possibilità che si possa arrivare una pessima notizia da dover ufficializzare da un momento all’altro per quanto riguarda il futuro di Bove che in questo momento è ancora ricoverato in ospedale al Careggi di Firenze dopo quello che è accaduto.

Il giocatore in questo momento sta da circa 1 settimana a doversi sottoporre a tutti i dovuti esami del caso e ci sono delle novità importanti che lo riguardano. Perché c’è grande attesa su quello che può accadere e tutti vorrebbero capirne di più sulle condizioni di Bove.

Adesso c’è un momento decisivo che può essere confermato da un momento all’altro perché il club anche ora è pronto a doversi separare da lui una volta e per tutte. Non sembrano esserci possibilità di un futuro in Italia per Bove dopo il malore che l’ha colpito.

Futuro Bove, arriva una conferma triste

Non era quello che tutti si aspettavano, perché proprio nel momento in cui si stava consacrando in Serie A con la maglia della Fiorentina che c’è stato un malore per Bove che ha di fatto compromesso la sua carriera. Ora ci sono delle conferme molto importanti su questa situazione.

Ma quale sarà il futuro di Bove? In questo momento è arrivata la conferma in merito a quello che è stato deciso da parte del giocatore dopo dei colloqui con la famiglia e i medici, il giovane calciatore si sottoporrà all’operazione al cuore per inserire un defibrillatore sottocutaneo che potrà permettergli di tornare in campo.

Ma Bove non giocherà più con la Fiorentina e in Italia. Perché le norme del nostro paese non permettono di poter scendere in campo con un defibrillatore al cuore, ma potrà farlo altrove. La triste conferma riguarda il fatto che il giocatore non sarà più in Serie A per il resto della carriera.

La buona notizia però è che Bove potrà giocare in Premier League e altri campionati prestigiosi. Proprio in estate alcuni club inglesi ci avevano pensato e ora c’è la possibilità che qualcuno si rifaccia sotto per permettere al calciatore di continuare la propria carriera. Adesso c’è tanto da dover chiarire ancora e le prossime ore saranno decisive.