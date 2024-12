Esonerato l’allenatore, il sostituto scelto è Sarri

Arrivano conferme di calciomercato che riguardano l’esonero di uno degli allenatori a forte rischio e la scelta di chiamare Maurizio Sarri come suo sostituto.

Da quasi un anno l’ex tecnico di Juve e Napoli è senza panchina dopo che ha presentato le dimissioni dalla Lazio con cui le cose non andavano più bene all’interno dello spogliatoio e non solo. Adesso ci sono delle conferme che riguardano quello che può accadere con Maurizio Sarri pronto a tornare di nuovo in panchina con una nuova occasione davanti.

Perché sono diversi gli allenatori che rischiano il posto e per questo motivo che ora si cerca di capire chi è che farà la prima mossa. Arrivano conferme che riguardano proprio la possibilità da parte dell’allenatore Sarri di tornare dopo l’esonero.

La possibilità è che si può arrivare ad una decisione già nelle prossime ore da un momento all’altro. Perché c’è la volontà di andare a chiudere l’affare per cercare di dare una svolta al progetto con Sarri che può tornare in panchina dopo l’esonero di uno degli allenatori che in questo momento sta rischiando tanto.

Calciomercato: esonero in arrivo, scelto Sarri

Possibile esonero in arrivo con diversi allenatori disponibili che sono pronti a chiudere la proprio e attuale avventura perché c’è l’occasione da parte di tanti club di provare a dare una scossa cercando di cambiare le cose e tra i vari nomi importanti ci sono anche quelli che portano a Sarri, Allegri e altri profili di grande spessore.

Adesso ci sono delle conferme che arrivano e che possono portare ad un serio ritorno di Maurizio Sarri in panchina dopo l’esonero di Lopetegui a forte rischio con il West Ham. Al momento il tecnico italiano aspetta di capire quella che può essere la scelta definitiva valutando varie occasioni che si sono create.

Ma pare che sia davvero ad un passo dall’esonero Lopetegui con il West Ham che punta su Sarri come nuovo allenatore. L’ex Lazio ha intenzione di fare una nuova esperienza e non vede l’ora di gettarsi nella mischia, magari anche stesso in Inghilterra dove ha già giocato nel campionato di Premier League col Chelsea e dove lui stesso ha ammesso che tornerebbe.

Le prossime ore possono essere decisive con il West Ham che può esonerare Lopetegui e puntare su Sarri che ora aspetta solo la giusta chiamata.