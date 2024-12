Napoli, decisione dura del Casms: tre partite senza tifosi

Clamorosa decisione da parte del Casms che adotta un pugno duro contro i tifosi del Napoli e la società azzurra che viene così penalizzata per ben tre partite di campionato.

Una pessima notizia quella che è arrivata per chi è al comando della Serie A. Perché il Napoli è quindi così penalizzato e non potrà contare sui propri tifosi in partite importantissime che ora rischiano di complicare tutto quello che di buono è stato fatto dalla squadra di Antonio Conte che è al primo posto in classifica.

Una situazione davvero incredibile quella che può anche andare a compromettere il percorso della società azzurra di De Laurentiis che lotta ogni giorno al massimo cercando di ottenere sempre più punti possibili che possono provare a dare un segnale nella corsa scudetto. Ma adesso c’è una pessima notizia per il Napoli.

I tifosi del Napoli non potranno seguire la propria squadra per diverse partite di campionato e questo può danneggiare sicuramente la squadra in campo. Perché potrebbero esserci delle novità negative e ufficiali da un momento all’altro in merito a quella che è di fatto una vera penalizzazione per il Napoli di Conte che rischia di non avere l’energia dei propri tifosi per le prossime partite di campionato.

Napoli penalizzato, tre partite senza tifosi

Una decisione che potrebbe cambiare anche quella che è la corsa allo scudetto del Napoli che vedrebbe venir meno i propri tifosi allo stadio e questo può anche andare a danneggiare l’andamento della squadra che non riceverebbe per diverse gare il supporto dei propri tifosi.

A dare l’annuncio è stato il TGR della Campania che si è concentrato su quelli che sono stati i fatti di Torino della scorsa settimana, quando un centinaio di sostenitori del Napoli hanno provato a entrare al campo senza biglietto e ci sarebbero stati diversi scontri con le forze dell’ordine.

Adesso è una situazione davvero difficile per il Napoli che rischia di giocare senza tifosi nelle prossime tre trasferte di campionato di Serie A. Perché sembrerebbe essere questa la dura decisione del Casms che ha voluto usare il pugno duro contro tutti i tifosi del Napoli.

In questo momento c’è la conferma secondo il TG regionale che può esserci il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli contro Udinese, Genoa e Fiorentona. La decisione del Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, potrebbe partire da subito già per la prossima trasferta di domenica 14 dicembre a Udine.