Bove, svelate le chat con Cataldi: “Non ci credo, impossibile”

A distanza di una settimana dal terribile momento vissuto in campo in Fiorentina-Inter, svelate e pubblicate le chat con Edoardo Bove.

È stata una settimana difficile per la Fiorentina, che rischiava di essere terribile per la situazione che ha riguardato il malore di Edoardo Bove che, durante i primi minuti di quel Fiorentina-Inter che si giocò settimana scorsa, portò alla corsa d’urgenza in ospedale.

La corsa in ospedale, con il tragico evento che è stato per fortuna sventato, grazie all’intervento dei medici. A distanza di una settimana sono emersi dei messaggi di chat con Bove, nel botta e risposta pubblicato quest’oggi.

Messaggi con Bove: svelate le chat su WhatsApp prima del match

Messaggi inviati in mattinata, quando ancora non si era giocata la partita della Fiorentina. Questo, negli screen della chat su WhatsApp svelata nel corso di questo pomeriggio, da uno dei compagni di Bove, con il quale si scrive dall’ospedale.

Non vedono tutti l’ora di riabbracciare Bove, con lo stesso Bove che vorrà presto tornare quantomeno a trovare i suoi compagni di squadra, al di là poi di quelle che saranno le decisioni attraverso le visite e i permessi per tornare a giocare a calcio che, in questo momento, sono tutte cose che vengono dopo il sospiro di sollievo che si legge già nei messaggi di Bove: “Tranquillizza tutti, io sto bene”.

Il peggio è passato, Bove migliora e sta bene. E si scrive col compagno Danilo Cataldi che, dopo un passato da “rivale” in campo per quanto riguarda il derby capitolino, è diventato amico vero dentro e fuori dal campo. È proprio l’ex Lazio a postare i messaggi della chat con Bove.

Bove e Cataldi, svelate le chat: l’ex Lazio aveva previsto tutto

“Te l’avevo detto”, grida alla telecamera. E come se non bastasse ha deciso poi anche di postare tutto, Danilo Cataldi. Ha pubblicato degli screen, si scambiano messaggi di affetto e promesse lui ed Edoardo Bove. Parole in dialetto romano oltretutto per due figli della Capitale, al di là poi di quali siano i colori che contano poi davvero soltanto quando si scende in campo per sfidarsi da avversari, ma da “nemici mai”, se non sportivi com’è giusto che sia. Oggi a Firenze è andato in gol Cataldi, con una rete oltretutto pesantissima se si pensa al valore dei tre punti ottenuti dai viola in Fiorentina-Cagliari. Tre punti che portano al sogno di restare tra le potenziali vincitrici dello Scudetto e sul quale, aveva previsto tutto, Danilo Cataldi.

Il messaggio di Cataldi a Bove: la foto fa il giro del web

Urla alla telecamera che aveva previsto il gol. E in effetti, proprio negli screen pubblicati su Instagram, Cataldi definisce Bove come “uomo di poca fede”, perché scriveva “impossibile”, quando gli sottolineava del gol che avrebbe segnato qualche ora più tardi. Quanto segue, è la conversazione postata da Cataldi, avuta in mattinata, con Edoardo Bove.