Dramma Bove, slitta l’operazione: c’è una brutta notizia

Aggiornamenti e ultimissime notizie sulle condizioni di Edoardo Bove dopo il malore subito in campo durante Fiorentina-Inter di Serie A della scorsa settimana.

Non arrivano per niente delle buone notizie su quella che è la situazione drammatica da un punto di vista sportivo che sta vivendo il calciatore della Fiorentina. Perché il giovane 22enne ora sente che la sua carriera sia davvero a rischio per quanto accaduto nei giorni scorsi visto che ora ci sono delle novità in merito a questa vicenda.

In questi giorni Bove ha dovuto capire e affrontare che la sua carriera nel campionato di calcio italiano è ormai conclusa. Perché il calciatore dopo il malore al cuore non potrà più avere la possibilità di tornare in campo in Serie A visto quanto accaduto con l’idoneità sportiva che non può essergli concessa.

Malore Bove, arriva una brutta notizia sull’operazione

Si parlava di un’operazione per Bove al cuore con un defibrillatore sotto pelle inserito per permettere la giocatore di scendere nuovamente in campo, non in Italia ma altrove. Ad oggi però la situazione è davvero pericolosa per quello che è accaduto. Perché non ci sono assolutamente garanzie che il giovane centrocampista possa tornare in campo.

Si parlava di un’operazione per inserire un defibrillatore sottocutaneo a Bove ma a quanto pare non sarà così in questo momento. Cambiano totalmente le cose rispetto le voci che erano circolate negli ultimi giorni. Infatti, non è assolutamente prevista un’operazione per impiantare un defibrillatore nelle prossime ore a Edoardo Bove che resta ricoverato e dovrà attendere. Come rivelato da Sportmediaset si sta cercando di fare chiarezza sui motivi del malore al momento.