Napoli, Kvaratskhelia sta firmando: ha deciso dove giocherà

Più passano i mesi e più diventa decisivo quello che può accadere per Khvicha Kvaratskhelia che tratta il rinnovo col Napoli e ascolta le offerte delle big d’Europa.

La situazione sembra piuttosto chiara riguardo a quello che sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia che è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2027 e ha attirato a se l’interesse delle migliori squadre di tutta Europa. Adesso ci sono diversi club fortemente interessati a voler mettere le mani sul campione georgiano della SSC Napoli che dovrà tutelarsi in qualche modo per evitare un caso Osimhen bis.

Tra le squadre fortemente interessate a voler comprare il talento di Nazionalità georgiana ci sono davvero le migliori società di tutta Europa e per questo motivo diventa complicato ora per il Napoli fare qualcosa per poter trattenere Kvaratskhelia.

Il calciatore ha rifiutato il rinnovo di contratto nei mesi scorso rilanciando di volere un’offerta più alta dopo quelle che già gli sono state presentate in estate, dove però il Napoli ha impedito il suo trasferimento perché Conte l’ha ritenuto intoccabile.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia sta firmando, la scelta

Da diversi mesi si parla di quello che può accadere a Kvaratskhelia che non ha accettato l’offerta di rinnovo del Napoli da 6 milioni compresi di bonus e chiede con il suo agente una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Il club però non può arrivare a tale cifre e si cerca di mediare, ma pesa la distanza anche del prezzo della clausola rescissoria: il Napoli vuole metterla a 120 e l’entourage del giocatore fissa il prezzo a 80 milioni.

Adesso però, da un momento all’altro potrebbe cambiare tutto. Perché è l’edizione di Repubblica che svela e annuncia che Kvaratskhelia può firmare il rinnovo con il Napoli proprio in queste settimane. Il talento georgiano può continuare ad indossare la maglia azzurra anche in futuro, ma occhio però a quello che può accadere.

Perché pare che sia ricominciata la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli e che ci sia la volontà da entrambe le parti di trovare una giusta intesa. Ci sarebbe ora maggiore ottimismo per quello che può essere il futuro del calciatore con un nuovo contratto con il club di De Laurentiis.

Un rinnovo tra Kvaratskhelia e il Napoli per premiare il giocatore e permettere al Napoli di tutelarsi con una clausola rescissoria da oltre 100 milioni di euro per una ricchissima plusvalenza. La fumata bianca sembra più vicina e presto ci saranno novità.