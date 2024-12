Napoli, l’infortunio cambia i piani di mercato: nuovo titolare a gennaio

Il Napoli sta studiando qualche colpo di mercato da regalare ad Antonio Conte per gennaio: arriva un nuovo titolare a gennaio.

La rosa non è completa, Conte lo ha ripetuto con gran forza sin da quando si è accomodato sulla panchina azzurra e per questo chiede rinforzi importanti sin da subito. La volontà è quella di riuscira a trovare i profili giusti pe rendere la rosa più competitiva e capace di lottare per grandi obiettivi, cosa che in questo momento è possibile ma non è chiaro se si potrà continuare in questo modo per molto tempo.

Il futuro del Napoli dipende dalle mosse di mercato che si metteranno in piedi a gennaio e poi in estate: Conte e Manna hanno le idee molto chiare.

Calciomercato Napoli, un colpo a gennaio: scelta fatta

Il Napoli sta prendendo in considerazione diversi nomi utili per il calciomercato di gennaio. Ci sono molti calciatori che possono fare al caso di Antonio Conte che ha già il piano preciso per riuscire a impreziosire la rosa e renderla più competitiva affinché si arrivi a raggiungere grandi obiettivi.

Il futuro del Napoli si scrive prima sul mercato e poi sul campo. Dopo le mosse di gennaio si capirà realmente se la squadra di Conte potrà lottare per lo Scudetto e se sarà pronta a puntare a obiettivi sempre più importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ora ha scelto il colpo necessario per gennaio: ci sono già le trattative in corso.

Napoli: un nuovo esterno per gennaio

Il Napoli ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo ma ci sono delle necessità ben più importanti sulle quali dover accelerare per arrivare a mettersi al sicuro nei ruoli più delicati che sono complicati da gestire nel lungo periodo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la priorità del Napoli è l’acquisto di un nuovo esterno destro. Il solo Politano non basta e lo stesso vale per Di Lorenzo: c’è bisogno di un esterno che possa sostituire il capitano e anche dare una mano in zona offensiva, un calciatore abituato a giocare a tutta fascia. Al momento Mazzocchi è infortunato e non è certamente il nome preferito da Conte per il resto della stagione, per questo servirà un nuovo rinforzo.

Il sogno del Napoli è Patrick Dorgu che, però, per gennaio sembra un colpo impossibile sia per le cifre che chiede il Lecce che per la concorrenza agguerrita che c’è sul calciatore danese classe 2004.

Dorgu o Tchatchoua: il piano del Napoli

Il Napoli sogna Patrick Dorgu ma sa che è un colpo difficile a gennaio e quindi sta provando a lavorarci seriamente per il mercato estivo. Intanto, però, l’emergenza sulle fasce va risolta e quindi c’è un altro nome che può essere utile alla causa azzurra: Jackson Tchatchoua.

Tchatchoua al Napoli è un affare di cui si parla già dall’estate e che ora potrebbe concretizzarsi. Il Verona ha aperto alla cessioe a gennaio e lo stesso calciatore ha dato il via libera. Il Napoli sta impostando la trattativa per il classe 2001 sulla base di uno scambio con Alessio Zerbin.