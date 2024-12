Napoli, fatto fuori dopo la Lazio: il suo errore decisivo sul gol preso

Arrivano delle nuove notizie di quello che sta accadendo in casa Napoli perché c’è la sensazione che possano cambiare le cose da un momento all’altro per Conte.

Possibile colpo di scena per il club italiano perché in questo momento ha perso la testa della classifica il Napoli ed è arrivata una sconfitta pesante con una prestazione per niente convincente in uno scontro diretto casalingo contro la Lazio. Ora arrivano degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere perché c’è voglia di dare un cambiamento a questo momento deludente.

Il Napoli segna poco, è tra quelle che segna meno in Italia e per questo c’è la possibilità che le cose possano cambiare con il club che sta cercando di ricevere un segnale da determinati giocatori. Ma adesso potrebbero pagare anche quelli che fino a questo momento sono stati considerati titolari e imprescindibili, occhio alla svolta dettata da Conte.

Tra i giocatori più contestati ad oggi nel Napoli dopo le ultime prestazioni ci sono sicuramente Kvaratskhelia e Lukaku, per questo ora c’è la sensazione che si possa provare a cambiare qualcosa e sembra che già nell’ultima partita Conte ci abbia provato. Ora però arriva un forte segnale anche da parte di tutto l’ambiente.

Napoli, fatto fuori dopo la sconfitta con la Lazio

Arrivano le prime analisi dopo Napoli-Lazio che ha spaccato l’ambiente con una brutta prestazione della squadra di Conte che non ha lasciato il segno e ha perso anche la vetta della classifica con una sconfitta casalinga in uno scontro diretto che ha permesso anche alla Lazio di tornare in corsa.

Ora è caccia ai colpevoli della partita di Serie A finita 0-1 al Maradona con il Napoli quasi mai pericoloso e con poche idee in attacco. I quotidiani hanno trovato in Neres il colpevole del gol subito per un dribbling tentato e sbagliato ai limiti dell’area della Lazio, ma ad intervenire in sua difesa è il giornalista Paolo Del Genio che ha dato sfogo alla sua idea.

Del Genio non ci sta e ha voluto prendere le difese di Neres che ha provato un dribbling a 100 metri dalla porta e quindi il gol subito non poteva essere di sicuro per causa sua. Allo stesso modo ha analizzato quello che accade ogni volta visto che gli attaccanti su 800 dribbling ne sbagliano 750 e per questo non è accettabile l’atteggiamento difensivo del club.

Arrivano novità anche per quelli che sono stati i voti e le pagelle di Kvaratskhelia tra i più bersagliati e chissà che proprio lui non possa lasciare il posto a Neres nelle prossime gare.