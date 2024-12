Napoli, futuro Kvaratskhelia: c’è la svolta, trovata una soluzione

Ci sono degli aggiornamenti di mercato sul futuro a Napoli di Kvaratskhelia. Svolta a sorpresa per l’esterno azzurro, che sta vivendo un periodo di forma altalenante.

Non è esente da critiche Kvaratskhelia, che anche ieri contro la Lazio non ha fatto una buona prestazione. Il georgiano è distratto dalle voci di mercato ed è per questo motivo che la società deve intervenire per sbloccare la situazione.

Ecco la soluzione trovata da Aurelio De Laurentiis.

Punto interrogativo sul futuro di Kvaratskhelia. Ecco le ultime novità relative al rinnovo di contratto del calciatore che è sempre più agitato dopo le ultime voci sul suo conto.

Gli agenti sono a lavoro per trovare una soluzione in tempi rapidi anche perché questa fase di stallo non aiuta il ragazzo, che in campo non sta rendendo al massimo.

Anche Antonio Conte spinge affiché si trovi la quadra per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli.

Kvaratskhelia ha un problema: ecco cosa è successo

Anche contro la Lazio, nella sfida di ieri al Maradona, Kvaratskhelia non ha giocato la sua migliore partita. E’ apparso a parti assente e non incisivo come un tempo.

C’è un problema che affligge il giocatore, che sta vivendo una fase calate della sua stagione in azzurro. in molti attribuiscono questa situazione al mancato rinnovo di contratto e alle voci riguardo un addio anticipato da Napoli.

Evidentemente, le troppe distrazioni fuori dal campo incidono sull’umore del giocatore. Ecco perché un rinnovo di contratto con il Napoli può liberare Kvaratskhelia, che ha dato già mandato ai suoi agenti di trovare una soluzione con il club di Aurelio De Laurentiis.

Kvaratskhelia Napoli: aggiornamenti sul rinnovo

La giornalista del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Radio Gaol, su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al futuro a Napoli di Kvaratskhelia.

“Il rinnovo può dare serenità al giocatore. Le parti sono ad un punto di svolta, pare siano d’accordo per il rinnovo. Con la firma sul contratto immagino un giocatore più sereno. Ad un certo punto, infatti, il contratto conta. Ora, evidentemente, Kvaratskhelia è preso anche dalla frenesia per appararire come il giocatore che conosciamo, però sbaglia nello strafare. Più che il rinnovo, serve una rete per sbloccarsi anche mentalmente”.