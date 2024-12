Napoli, Lukaku fischiato: risponde con un gesto ai tifosi

Altra battuta d’arresto per il Napoli di Antonio Conte che subisce l’ennesima batosta in pochi giorni sempre contro la Lazio di Baroni. Altra prestazione negativa di Lukaku.

Da giovedì a domenica, incubo Lazio e Baroni per il Napoli e Conte che si vede togliere dalle mani prima la Coppa Italia e poi anche il primo posto della classifica Serie A. Dopo l’Atalanta il Napoli torna a perdere in casa in uno scontro diretto e ora iniziano ad aumentare il numero di sconfitte che danneggiano la posizione del club azzurro.

Tutte in pochi punti e sono state fatte notare le ennesime prestazioni negative da parte di alcuni giocatori del Napoli. Perché ci sono novità che riguardano proprio quello che è accaduto nell’ultima partita di campionato con la Lazio dove Lukaku è sembrato ancora una volta molto indietro nella condizione, nel gioco, nella leadership e in tutto.

Adesso c’è una reazione diversa rispetto a qualche mese fa riguardo il grande entusiasmo che aveva accolto Lukaku a Napoli. Ora il momento sembra piuttosto complicato per lui e i tifosi non lo risparmiano al momento dell’uscita dal campo, per questo motivo si potrebbe venire a creare un caso presto.

Napoli, Lukaku risponde ai fischi dei tifosi

L’attaccante belga è stato tra i più accolti della campagna acquisti di quest’estate di Antonio Conte e ora ci sono delle novità importanti che lo riguardano dopo quello che è accaduto anche nell’ultima partita di campionato. Perché Lukaku è stato fischiato dai tifosi del Napoli.

Uscito nei minuti di recupero Lukaku è stato fischiato dai tifosi del Napoli che ora sembrano aver perso un po’ la pazienza. Perché se per diversi mesi si è voluto attribuire il fatto che era spesso fuori partita e sovrastato dai difensori avversari, ora però i tifosi dicono basta.

Lukaku è tra i più contestati del Napoli di Conte per non essere il trascinatore che speravano e che in più partite non incide come ci si aspetta, andando a danneggiare molto il reparto offensivo del club di Conte.

A fine partite però Lukaku non si è tirato indietro dai fischi dei tifosi ed è andato ad applaudire ogni settore, con i tifosi che hanno poi a fine gara dato applausi di incoraggiamento a lui e il resto della squadra per i prossimi impegni. Battuta d’arresto e delusione, ma l’ambiente resta fortemente unito a Napoli.