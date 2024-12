Serie A, terribile infortunio: stagione già finita

Una notizia davvero drammatica dal punto di vista sportivo perché arriva la triste conferma con un comunicato ufficiale riguardo l’infortunio del calciatore che ha finito la stagione.

Non è la prima volta e per questo motivo che ora saranno momento davvero difficili quelli dei prossimi mesi per l’attaccante che rischia davvero di subire un colpo psicologico non indifferente. Il suo infortunio è stato subito grave da un primo impatto e adesso, purtroppo, arriva la conferma riguardo quelli che saranno i lunghissimi tempi di recupero.

Ci sono delle novità che arrivano in merito a quelle che sono le condizioni del giocatore che da un punto di vista mentale è davvero scosso per quanto accaduto. Ci sono delle notizie confermate purtroppo riguardo il suo tremendo infortunio che rovina la carriera del giocatore nel suo momento migliore.

Non c’è stato nulla da fare, alla fine è arrivato il responso ufficiale con il comunicato del club di Serie A in merito all’infortunio del calciatore che si è fatto male e ora rischia davvero di dover fare i conti con quello che sarà il suo lungo recupero.

Serie A, infortunio grave e stagione finita

Arriva una conferma davvero difficile da poter accettare per lui e tutti gli appassionati di calcio. Perché ora è confermato che l’attaccante ha riportato un grave infortunio che gli complica la carriera oltre che compromettere la stagione già conclusa in anticipo.

Una notizia che lascia ancora di più l’amaro in bocca se pensiamo che Pietro Pellegri si è fatto male ora che stava ritrovando fiducia, minuti e gol anche. Veniva da 3 gare a segno e adesso è arrivata la terribile notizia del suo infortunio che mette ancora una volta uno stop alla sua crescita e consacrazione per la propria carriera da calciatore.

Una triste notizia per il mondo del calcio italiano con l’infortunio di Pellegri dell’Empoli che ha riportato una rottura del legamento crociato del ginocchio e adesso il recupero è piuttosto lungo, tanto da dover fare i conti con quella che è una stagione già finita per lui.

Adesso non ci sono buone notizie da questa vicenda e si cerca di capire come possa reagire da un punto di vista mentale il giocatore. L’obiettivo è stare il più vicino possibile a Pellegri dopo quanto accaduto con il grave infortunio.