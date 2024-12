Addio Napoli: Ngonge ancora in Serie A, chiudono lo scambio

Clamoroso intreccio di mercato che vede protagonista l’attaccante belga Ngonge. Ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’ex Hellas Verona, che ha avuto veramente poco spazio con il Napoli in questa prima parte di campionato.

Manna si prepara a cedere alcuni elementi in vista del mercato di gennaio. Di sicuro, alcuni calciatori, che hanno trovato pochissimo spazio in questo avvio di stagione, lasceranno Napoli per andare in altre realtà. Da Raspadori a Simeone fino a Ngonge, in attacco qualcuno per forza maggiore dovrà andare via.

Sul belga arrivano delle nuove indiscrezioni di mercato, con uno scambio che potrebbe accontentare la società azzurra visto che i dirigenti hanno messo nel mirino una rivelazione del campionato italiano.

L’affare potrebbe chiudersi proprio grazie ad uno scambio, visto che al club piace tantissimo Ngonge che può proseguire la sua avventura in Italia, ecco con quale maglia.

Ci sono nuove indiscrezioni di calciomercato che riguardano il Napoli, che a gennaio sarà particolarmente attivo soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Solo dopo aver ceduto qualche elemento, Manna tenterà l’affondo per prendere altri giocatori e completare la rosa a disposizione di Conte, che ha già chiesto dei rinforzi in difesa.

Serve, infatti, un altro centrale difensivo, un vice Di Lorenzo ed un altro terzino sinistro. Non arriveranno tutti ma la società proverà ad accontentare il mister prendendo dei giocatori duttili, capaci di giocare in più posizioni.

Intanto, sul fronte uscite, c’è da segnalare l’interesse del club di Serie A nei confronti di Ngonge che è un altro finito nella lista dei cedibili. Il calciatore belga, infatti, è pronto a salutare nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2025. L’affare può chiudersi con uno scambio.

Calciomercato: scambio con Ngonge, ultimissime notizie

Al netto delle smentite da parte dell’agente, che è lo stesso di Meret e Lukaku, e che conosce bene la società azzurra, il Napoli per la prossima stagione ha messo nel mirino la rivelazione del campionato italiano, che sta facendo molto bene in Serie A.

Alla sua prima esperienza, ha stupito e non poco gli addetti ai lavori. Ha catturato l’interesse non solo degli azzurri ma anche di altre squadre come Juventus ed Inter.

Conte ha già dato parere positivo all’arrivo a Napoli di Bonny del Parma, che può essere il nuovo vice Lukaku. L’affare si può sbloccare grazie a Ngonge, ecco i dettagli.

Bonny al Napoli e Ngonge al Parma? Scambio in vista tra i due club

L’obiettivo di Manna è chiudere già a a gennaio l’operazione e lasciare in prestito a Parma, fino al termine della stagione, l’attaccante francese Bonny che può arrivare a Napoli grazie ad uno scambio con Cyril Ngonge.

Secondo quanto riportato da Sportparma, su Ngonge c’è anche l’interesse del Lecce che potrebbe chiederlo come contropartita per Dorgu. Un discorso simile anche per chiama Bonny.