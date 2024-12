Napoli, acquisto in attacco a gennaio: prende il posto di Lukaku

Il Napoli è pronto a piazzare il primo grande acquisto del nuovo anno con l’occasione in attacco che può portare ad un nuovo giocatore che prenderebbe il posto di Lukaku.

Ci sono delle novità molto importanti per quello che riguarda il futuro del Napoli che ha delle strategie ben chiare anche dal punto di vista del mercato, dove tutti vanno nella stessa direzione perché in questo momento si valuta quello che può accadere proprio considerando la scelta da parte del club di puntare su un nuovo nome per l’attacco dopo la delusione con Romelu Lukaku.

Il suo acquisto è stato forse uno dei pochi che non sembra per niente aver convinto e ora il giocatore è pronto a farsi da parte con l’allenatore e la società che vogliono provare un altro colpo di grande spessore anche subito per cercare di migliorarsi. In questo momento il Napoli si ritrova con un problema in attacco e Lukaku sembra tra i principali colpevoli di questa situazione.

Intanto, continuano le ricerca di tanti giocatori per ogni ruolo e il Napoli con Manna e De Laurentiis cercherà di sfruttare la migliore occasione possibile nel calciomercato di gennaio andando a provare di migliorare la rosa che attualmente sta lottando per le zone alte di classifica. L’obiettivo del club è quello di provare ad ottenere il massimo dei risultati e fare di tutto per uscirne al meglio.

Calciomercato Napoli, bocciato Lukaku: arriva l’attaccante

Sono diversi i nomi che si valutano in casa Napoli e che possono tornare utili a Conte per cercare di ottenere dei risultati migliori per arrivare a fare qualcosa di importante già entro la fine di questa stagione. Al momento arrivano delle novità su un nuovo nome per l’attacco.

Pare che il Napoli voglia provare ad acquistare un nuovo attaccante e che Lukaku rischi seriamente il posto a questo punto nella rosa di Conte, nonostante l’allenatore stesso si sia messo in gioco tanto per lui. Ora però il belga mese dopo mese è una continua delusione e per questo motivo può anche essere uno di quelli che andrà via già il prossimo anno.

Intanto, il Napoli pensa al presente e futuro e tra i nomi papabili arriva quello annunciato da Il Mattino che parla di Joshua Zirkzee, attaccante olandese ex Bologna andato in estate al Manchester United. Lì però non sta avendo continuità ed è considerato uno dei pupilli di Conte.

Pare che l’allenatore già in estate aveva provato a chiedere il colpo Zirkzee al Napoli ma i costi erano proibitivi.