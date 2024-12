Napoli, bocciato un acquisto: stanno comprando un altro giocatore

Valutazioni in corso in casa Napoli con la società che in questo momento sta cercando di capire chi possono essere i nuovi acquisti per rinforzare la rosa.

Arrivano aggiornamenti proprio riguardo la scelta che potrebbe fare il club che in questo momento si trova costretto a dover prendere delle decisioni forti, perché ci sono novità che possono portare a dei colpi di mercato da parte della società sia in entrata che in uscita. Alcuni giocatori del Napoli non stanno rendendo come si sperava e per questo che la società sta cercando già di attivarsi in questo senso.

Il club ha intenzione di provare a dare una scossa alla rosa dopo un brutto momento che sta vivendo ora la squadra con due sconfitte di fila e per Conte alcuni giocatori non sembrano ritenuti idonei, lo stesso anche pensa il club che è pronto a fare dei grossi investimenti magari anche già a gennaio.

Possibilità da parte del Napoli di prendere nuovi giocatori e ogni reparto potrebbe essere rinforzato dalla società che vuole cercare di lottare ancora per la testa della classifica fino alla fine. Ora ci sono degli aggiornamenti in merito a questa decisione arrivata da parte del club.

Calciomercato Napoli: colpo dopo una forte bocciatura

Ecco che allora il club è pronto ad intervenire e cercare di fare un colpo molto importante per migliorare la rosa. Perché c’è un giovane calciatore che fa impazzire Giovanni Manna e il Napoli perché è in continua crescita in Italia.

Stiamo parlando di Reda Belahyane che si tratta di un calciatore che piace molto al Napoli e che può diventare la grande occasione di mercato visto che l’Hellas Verona rischia la retrocessione e vive una situazione economica difficile. Già a gennaio potrebbero esserci dei tentativi, ma da parte di altri club come Atalanta, Milan e Inter che lo seguono.

Il Napoli proverebbe a prendere Belahyane in estate, considerando che al momento Gilmour non ha convinto a pieno e Lobotka può andare via perché piace a tanti top club in Europa. Da capire però se il giocatore valutato circa 10 milioni di euro dalla società di Setti può approdare in azzurro visto il forte interesse da tanti club.

Il Napoli resta alla finestra perché Belahyane piace tanto e da vedere nei prossimi mesi come si evolverà la cosa in vista del mercato.