Napoli, guaio Kvaratskhelia: la verità sull’infortunio è un’altra

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli, perché nel momento decisivo della stagione che la squadra perde per un brutto infortunio Kvaratskhelia che ora rischia di dover stare fuori a lungo.

Il calciatore georgiano che ha messo a segno 5 gol in questo inizio di stagione in campionato in 15 partite è finito ko. Una dura batosta per il Napoli e i suoi tifosi, ancor di più per Conte che perde uno dei suoi migliori giocatori della rosa nel momento decisivo di questo finale di anno. Perché lo stop di Kvaratskhelia è lungo e starà fuori per diverso tempo dopo il comunicato che ha riportato il club.

Arrivano delle novità che riguardano quello che può accadere con il Napoli che può seriamente avere difficoltà ora che è stato confermato il brutto infortunio di Kvaratskhelia con i tempi di recupero che sono più lunghi del previsto a quanto pare per il talento georgiano. Adesso si cerca riscontro nella verità su quello che è accaduto al giocatore che può stare davvero fuori per diverso tempo.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: i tempi di recupero

Non è una situazione facile da gestire questa in casa Napoli con l’infortunio di Kvaratskhelia che complica le cose. Perché il giocatore rischia di stare fuori davvero di dover fare a meno del campo per diverso tempo ora che è arrivata una triste conferma. Il calciatore che è alle prese anche con una trattativa per il rinnovo di contratto e la possibile cessione in un’altra squadra perché ci sono diversi club interessati a volerlo prendere anche subito.

Ora arriva la verità sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che dopo un brutto scontro di gioco in Napoli-Lazio ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale scoperta dopo gli esami strumentali.

Una brutta situazione questa per il Napoli e il giocatore stesso che vede frenare la sua crescita in un momento decisivo della stagione. Adesso si cercherà di capire come fare al meglio senza Kvaratskhelia infortunato anche perché i tempi di recupero sono lunghi a quanto pare.

Arriva la notizia che conferma quanto accaduto con il comunicato del club. Kvaratskelia starà fuori per infortunio 3-4 settimane e ora non ci sono buone notizie visto che dovrà saltare molte partite di campionato proprio nel momento che si sta per andare a chiudere il girone d’andata.