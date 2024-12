Napoli, scontro con Kvaratskhelia: pugno duro di Conte

Il Napoli ha perso il primato in classifica e ora deve provare a tornare in pista: sta nascendo un problema serio legato a Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano è stato fondamentale e determinante nei suoi anni in azzurro ma con l’arrivo di Antonio Conte non sta ancora trovando la strada giusta per esprimersi al meglio. Nell’ultima partita contro la Lazio il suo apporto in zona offensiva è stato molto positivo, ha provato a essere determinante con giocate sensazionali ma si è trovato troppo speso solo e mal accompagnato dal resto della squadra e non è riuscito a determinare come previsto.

Ora per Kvaratskhelia si aprono scenari nuovi che possono cambiare totalmente il futuro, sia per il campionato che per la sua carriera.

Napoli, problema Kvaratskhelia? Spunta una decisione

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli sono in una fase decisiva: ora si deve prendere una strada per il presente e per il futuro, per il bene di tutti. Al momento sembra sempre um po’ ingabbiato tra le scelte tattiche di Conte e la volontà di esprimere al meglio il suo talento.

Le giocate di Kvaratskhelia con il Napoli sono sempre di alto livello ma ora rispetto al passato non riesce a trovare spesso la via del gol e si trova in più occasioni solo nella gestione delle sortite offensive.

Secondo le ultime notizie, per Antonio Conte ora anche Kvaratskhelia sta diventando un problema: pronta una decisione molto forte.

Kvaratskhelia: Conte lo fa fuori contro l’Udinese

Khvicha Kvaratskhelia sembra aver perso il suo talento. Le sue giocate sono sempre di gran classe e qualità ma nelle ultime partite non è riuscito a essere determinante come ci si aspettava. Per questo motivo in vista della partita contro l’Udinese di sabato prossimo potrebbero esserci dei cambiamenti importanti.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, la novità di Conte per Udinese-Napoli può essere l’esclusione di Kvaratskhelia dai titolari. Una decisione che Conte sta prendendo insieme al suo staff e che farebbe tantissimo rumore, visto che si gioca una sola volta a settimana ed escludere il calciatore migliore dal lato tecnico sarebbe assurdo.

Al suo posto sarebbe già pronto David Neres, sempre entrato nel migliore dei modi quando è stato chiamato in causa ma praticamente mai titolare negli impegni disputati fino ad ora.

Futuro Kvaratskhelia: addio più vicino

Il Napoli è in trattativa con Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. Sì, ok, ma servirà a qualcosa? Difficile pensare che firmando il nuovo contratto si legherà davvero agli azzurri per altri anni. Per l’estate ci sono già sirene di addio e possibilità di cambiare maglia per il talento georgiano che piace a mezza Europa.

Il Napoli aspetta offerte importantissime da 70-80 milioni e se dovessero arrivare per Kvaratskhelia poi sarà solo difficile scegliere a quale club affidare il suo futuro.