Insigne firma con un nuovo club: è il più pagato del campionato

Possibile colpo di scena per il futuro di Lorenzo Insigne che è pronto a lasciare il Canada e il Toronto calcio per andare a giocare con una nuova squadra.

Più volte si è parlato di un possibile addio dal campionato americano di MLS da parte dell’attaccante napoletano che oggi a 33 anni cerca una nuova avventura. Da quando è arrivato a Toronto in molti si aspettavano un altro tipo di rendimento da parte dell’ex capitano del Napoli che più volte ha deluso in questi anni non dimostrandosi capace realmente di poter fare la differenza e trascinare la squadra canadese.

Tante piccole delusioni anno dopo anno per il Toronto che non ha mai raggiunto i suoi obiettivi e con un Lorenzo Insigne sotto contratto tra i più pagati del campionato allora che la strada è tracciata verso polemiche e delusione, soprattutto da parte dei tifosi che ora spingono la società ad una decisione forte.

Adesso ci sono delle importanti novità che riguardano la scelta che può prendere Insigne che è stato scaricato dal Toronto e messo nella lista dei cedibili, visto che il giocatore ha ancora un lungo contratto fino al 2026, ma c’è la volontà di provare a cambiare e liberarsi di lui. Anche da parte di Lorenzo e della sua famiglia c’è voglia di cambiamento visto il clima di tensione che tira.

Calciomercato: Insigne lascia il Toronto per un nuovo club

Arrivano novità in merito alla scelta del Toronto calcio che può seriamente andare a mettere alla porta Lorenzo Insigne che dopo 14 gol e 11 assist in 54 partite con la maglia del club canadese non può che essere considerato una delusione per il club che ora cerca di puntare su altro.

Sono diverse ora le occasioni che si possono aprire per un giocatore come Insigne che però sembra pronto ad andare a firmare con un altro club sempre del campionato americano. Lui che ad oggi in MLS è il secondo giocatore più pagato con uno stipendio da 20.5 milioni di dollari, dietro solo a Lionel Messi per ingaggio.

Per questo ci si aspetta molto di più e il Toronto è pronto a vendere Insigne approfittando del prossimo draft della Major League Soccer. Tra i club che possono puntare sull’attaccante napoletano c’è il San Diego, la nuova squadra della campionato americano di MLS, che può andare a scegliere fino a cinque giocatori tra quelli ‘non protetti’ delle altre formazioni e in questa lista c’è anche Insigne.