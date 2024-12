Napoli, pagano la clausola di Osimhen: è il primo acquisto del 2025

Da tempo ormai è noto a Napoli che Victor Osimhen non fa più parte del progetto azzurro e ora ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta del giocatore.

Perché l’attaccante nigeriano continua a trascinare il Galatasaray in Turchia e in Europa League a suon di gol e non ha nessuna intenzione di fermarsi. La volontà di Osimhen è quella di potersi rilanciare per attirare a se l’interesse di grandi club pronti a puntare forte su di lui. Il calciatore di proprietà del Napoli ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro e per questo motivo che può andare via da un momento all’altro.

Già a gennaio 2025 sarà attiva ed esercitabile la clausola rescissoria di Osimhen che può essere acquistato da un nuovo club portandolo via sia dal Galatasaray che dal Napoli stesso e ora diventa decisiva anche la volontà del nigeriano. Al momento si riaccendono i grandi interessi per il giocatore da parte di diverse squadre in piena lotta per l’Europa.

Sono tre su tutte le squadre seriamente interessate a voler comprare Osimhen: PSG, Manchester United e Chelsea, ma ora è una su tutte che sta cercando di portarsi avanti nella trattativa per definire l’affare il prima possibile e cercare di dare una svolta al progetto per diventare vincenti anche in Europa il prima possibile.

Calciomercato Napoli, comprano Osimhen con la clausola

Ci sono delle novità che arrivano inerenti al mercato e al possibile colpo che ha deciso di fare il club per cercare di anticipare la concorrenza e aggiudicarsi le prestazioni sportive di Osimhen. Perché la società ora sembra avere già una bozza di accordo con il giocatore e vuole definire tutto nel 2025 da subito.

Possibilità che Osimhen lasci il Galatasaray e il Napoli a gennaio attraverso un trasferimento per il pagamento della clausola rescissoria di 75 milioni di euro ci sono, ma al momento non è arrivata nessuna conferma secondo quanto rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Su Osimhen c’è anche la Juve che però non può esercitare la clausola che non è attiva in Italia e per questo il giocatore sembra destinato a andare altrove. In Europa ora c’è il Paris Saint Germain che può anticipare Manchester United e Chelsea secondo La Gazzetta dello Sport per comprare Osimhen.

Il club francese ha un ricco ingaggio pronto per l’attaccante nigeriano che andrebbe a guadagnare uno stipendio sempre molto elevato e ora il PSG deve solo pagare i 75 milioni per comprare Osimhen, da capire se lo farà subito già a gennaio per anticipare le rivali o sarà rimandato tutto in estate.