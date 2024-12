Napoli, tegola Kvaratskhelia: si allungano i tempi di recupero

Momento davvero complicato questo per il Napoli che ha perso il suo miglior giocatore in un momento chiave della stagione perché l’infortunio di Kvaratskhelia cambia tutto.

Arriva una bruttissima notizia per i tifosi del Napoli riguardo l’infortunio di Kvaratskhelia che ha scosso tutto l’ambiente nelle ultime ore. Si è trattato di un problema che in un primo momento non è stato considerato serio, perché accaduto addirittura durante l’ultima partita Napoli-Lazio di Serie A.

Poi però il giocatore ha continuato a giocarci sopra per cercare di rimontare il risultato di svantaggio della sua squadra, ma subito dopo è diventato evidente che qualcosa non andasse. Sono serviti ulteriori esami per capire quello che è accaduto a Kvaratskhelia che si è infortunato e dovrà ora stare fuori per diverso tempo.

Una situazione davvero difficile questa da dover gestire perché per diverse partite anche molto importanti c’è il rischio che il Napoli possa restare a lungo senza Kvara che è considerato il giocatore di riferimento in campo di tutta la squadra su cui fare affidamento. Ora arrivano delle nuove notizie in merito anche a quelli che sono i tempi di recupero di Kvaratskhelia.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: c’è un’altra brutta notizia

Continuano ad arrivare versioni contrastanti di quelle che sono le condizioni di Kvaratskhelia e le ipotesi sul suo rientro in campo dopo l’infortunio. Ma adesso non arrivano buone notizie riguardo quello che può accadere e anche penalizzare il Napoli che perde il suo giocatore di riferimento.

Ci sono delle novità riguardo questa vicenda di Kvaratskhelia che può restare fuori più a lungo del previsto dopo l’infortunio. Il giocatore ha riportato una lesione del collaterale mediale dopo il brutto contrato si gioco contro la Lazio dove l’arbitro in quell’occasione non ha fischiato nemmeno fallo al giocatore georgiano.

Adesso ci sono nuove notizie riguardo quello che può accadere perché non è chiaro ancora in maniera precisa quanto starà fuori Kvaratskhelia e la data del suo rientro, ma le cose possono cambiare settimana dopo settimana in base alle condizioni del giocatore che ha già iniziato la terapia.

Se prima si parlava di un paio di settimane di stop e di massimo 2 partite saltate, ora le cose possono cambiare perché c’è la sensazione che Kvaratskhelia può stare fuori più di 1 mese e saltare anche più di 5-6 partite di campionato, in questo caso sarebbe un vero problema per il Napoli.