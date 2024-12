Rinnovo Kvaratskhelia: un incubo per De Laurentiis, c’è l’annuncio

Ancora problemi per la firma sul rinonvo di Kvaratskhelia con il Napoli. C’è un nuovo annuncio che riguarda il futuro del georgiano, che ha già concluso il suo 2024 a causa di un infortunio accusato contro la Lazio.

Per le prossime partite di campionato, il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskhelia che tornerà a disposizione a gennaio 2025. Intanto, la società sta lavorando per chiudere la pratica che riguarda il prolungamento di contratto del georgiano.

Da mesi vanno avanti le trattative e l’obiettivo di Manna e De Laurentiis è trovare la quadra prima dell’apertura del calciomercato invernale. Un modo per evitare le solite speculazioni sul futuro del ragazzo che, nonostante tutto, continua ad essere attenzionato da big del calcio europeo come il Psg e non solo.

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli sta diventando un vero e proprio incubo per Aurelio De Laurentiis che vuole evitare un altro Osimhen bis.

Ecco perché, c’è l’intenzione di chiudere in tempi rapidi l’accordo con la fumata bianca attesa nel giro di poche settimane.

Cosa sta succedendo a Kvaratskhelia?

Di sicuro, questa situazione, non sta facendo piacere nemmeno al giocatore, che è in una fase calate. L’infortunio, arrivato durante il match contro la Lazio, che lo terrà a riposo obbligato per le prossime partite, arriva in un momento particolare della sua stagione in azzurro.

Intanto, ci sono delle novità che riguardano il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli fino a giugno 2029.

Una scelta chiara da parte della società che comunque non esclude ulteriori colpi di scena. Ecco l’annuncio da parte del giornalista.

Napoli, l’addio di Kvaratskhelia dopo il rinnovo: ecco i dettagli

Così Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, riguardo la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Il noto giornalista di fede azzurro non ha escluso la possibilità di una cessione del georgiano, che può avvenire anche la prossima estate.

“La strada è ormai spianata per il rinnovo di Kvaratskhelia. Ovviamente, ciò non significa che psosa restare anche in futuro. Può essere sempre ceduto, sappiamo come fanno a finire certe cose. Infatti, delle volte, i prolungamenti sono propedeutici alla vendita”.

“Ritengo Kvara l’uomo in più di questa squadra, non capisco chi vuole tenerlo in panchina o chi preferisce che venga ceduto. Per me devono giocare altri dieci più Kvara, sempre, ogni partita. Non si possono discutere le qualità del giocatore che è così importante e anche dagli arbitri andrebbe tutelato maggiormente”.