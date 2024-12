Napoli, ADL frena Conte: non potrà andare avanti così

Arrivano notizie molto importanti sul Napoli che non sta attraversando un buon periodo dal punto di vista dei risultati, della fortuna e della serenità nell’ambiente.

Conte e i suoi devono fare i conti con quello che è accaduto negli ultimi giorni con la doppia sconfitta con la Lazio in Coppa Italia e campionato che ha fatto perdere il primo posto al Napoli nella classifica di Serie A. Adesso la situazione si fa sempre più complicata per una squadra e una società che sta cercando di fare di tutto per crescere e migliorarsi.

Intanto, arrivano degli aggiornamenti in merito a quello che può accadere per provare a dare una scossa a tutto l’ambiente che si è un po’ chiuso nella delusione dopo 2 ko pesanti e dopo anche la notizia dell’infortunio di Kvaratskhelia che mette in allarme tutti.

Si continua a lavorare per cercare di fare del proprio meglio per ottenere risultati nel Napoli e Conte è il primo a volerli raggiungere ad ogni costo, anche bocciando già da subito e dopo pochi mesi alcuni giocatori del Napoli che possono anche finire nel mirino di altri club e a quel punto il club si preparerebbe ad investire con una nuova cifra per altri acquisti potenziali.

Calciomercato Napoli, Conte frenato da ADL

Antonio Conte ha fatto capire senza giri di parole e con fatti precisi che in questo momento nel Napoli alcuni giocatori non sono pronti e non stanno dando quanto ci si aspetta. Per questo motivo che ora si potrebbe cercare di fare del proprio meglio in ogni settore e anche la società vuole cercare di sfruttare le occasioni del calciomercato per fare qualcosa di buono per il Napoli.

Serviranno acquisti a Conte nel Napoli per migliorare la rosa o le cose possono complicarsi. Ma al momento come rivelato Gazzetta, non sembra intenzionata la società a poter fare un passo in questo verso. Perché sono stati 150 milioni spesi in estate e ora vuole riscontro proprio il club dal suo allenatore.

Si sfrutteranno le occasioni di mercato e si cercherà di fare uno sforo al massimo con qualche partenza. Per questo motivo che il Napoli resta ancora un cantiere aperto e che De Laurentiis dopo aver già speso tanto non sembra intenzionato ad oggi a continuare con le spese pazze anche in inverno nel mercato invernale e può pensare di frenare Conte nelle richieste.