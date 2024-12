Napoli, agenti a Castel Volturno: Manna lo acquista a gennaio

Il Napoli è vicino a sbloccare trattative di calciomercato che possono rivelarsi decisive per il proseguo del progetto di Antonio Conte e il ds Giovanni Manna è a lavoro.

Non solo i rinnovi in casa Napoli sono tante le tematiche di calciomercato che si affrontano e che possono diventare presto determinanti per il club azzurro che sta cercando di dare una svolta al progetto con Conte e Manna i volti nuovi dopo un anno difficile.

Proprio il giovane direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per cercare di far crescere sotto tutti i punti di vista il Napoli e presto può arrivare un segnale più che decisivo per le mosse di mercato studiate.

Calciomercato Napoli, agenti al centro sportivo per chiudere

Si è registrato un incontro al centro sportivo del Napoli tra il ds Giovanni Manna e un noto agente che lavora con il club azzurro sotto tanti punti di vista, dal rinnovo ai nuovi acquisti che possono vestire la magli del Napoli.

Federico Pastorello è stato beccato a Castel Volturno nella giornata di oggi e con lui il Napoli può vantare diversi rapporti importanti in passato, ma anche per il presente e il futuro. Perché l’idea del club è quella di raggiungere il miglior accordo possibile con il noto procuratore che tra i vari assistiti si occupa anche di Alex Meret, ad oggi il portiere titolare della SSC Napoli.

Ma non solo il rinnovo di Meret perché il Napoli con Pastorello può parlare anche di tanti altri giocatori che sono sotto la gestione del procuratore che può dare segnali importanti di apertura al club e tra le varie occasioni c’è soprattutto De Vrij che è il centrale olandese esperto dell’Inter in scadenza di contratto e che sembra lontano dal prolungamento con il club nerazzurro.

Proprio il Napoli è sulle tracce di De Vrij e pensa di prenderlo firmando un contratto con lui e sfruttando l’occasione di poterlo acquistare come parametro zero. Intanto, adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere proprio da un momento all’altro perché lo stesso agente Pastorello ha rivelato che potrebbe portare a gennaio a Napoli qualcosa, da capire se proprio un pre contratto di De Vrij o uno dei tanti altri suoi assistiti.

Tra gli altri giocatori che sono sotto la procura du Federico Pastorello e la sua agenzia c’è anche Bonny che il Napoli vuole comprare ad ogni costo magari già anche a gennaio per anticipare la concorrenza e viste le difficoltà del momento di Lukaku.