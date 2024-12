Napoli, regalo di Natale: De Laurentiis l’ha convinto

Alle prime difficoltà del Napoli interviene direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di chiudere in prima persona l’accordo sbloccandolo definitivamente.

Si parla tanto di quello che può accadere in vista della prossima finestra del calciomercato di gennaio perché ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta della società che può decidere di fare dei nuovi investimenti che possono tornare utili all’allenatore per provare a migliorare e fare il definitivo salto di qualità.

A sbloccare tutto dovrà pensarci proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che può fare l’ok a quelli che saranno i nuovi acquisti del Napoli, ma non solo. Perché il club azzurro deve anche cercare di dare una svolta al progetto provando a tornare ai livelli degli ultimi anni dopo una stagione sbagliata.

Programmazione, lavoro e coraggio, è questo quello che sta cercando di fare il Napoli che continua a portarsi avanti con delle trattative che possono essere definite nelle prossime settimane in vista del mercato di gennaio. Da un momento all’altro può sbloccarsi anche un altro affare che i tifosi del Napoli possono considerare un vero regalo di Natale.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis chiude il colpo

Sarà sicuramente protagonista il Napoli in questi prossimi mesi con la sessione di gennaio di calciomercato anche di mezzo. Perché ora arrivano delle novità che riguardano quella che può essere la mossa della società che ha già deciso.

Acquisti e non solo, perché secondo le ultime notizie che arrivano ora il Napoli è pronto anche ad andare a definire dei rinnovi di contratto molto importanti per il presente e il futuro della società. Ci sono delle novità che arrivano per quello di Meret e ora anche di Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, adesso c’è un clima diverso per quanto riguarda quella che è la trattativa per il georgiano. Perché con il suo entourage si stanno lavorando per trovare la migliore soluzione possibile con il Napoli pronto a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia.

Sarebbe sceso in campo direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che è ora pronto a chiudere il rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia con un super stipendio a 6 milioni netti a stagione che andrebbe a guadagnare con il nuovo accordo con il Napoli. Incontro imminente tra le parti per concludere tutto già nei prossimi giorni prima di Natale e fare un grande regalo ai tifosi.