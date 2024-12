Calciomercato Napoli: è fatta per il difensore, firma a gennaio

Arriva la fumata bianca in casa Napoli. La società ha sciolto le riserve ed ha deciso di bloccare il difensore che è pronto a firmare con gli azzurri nel mercato di gennaio.

Ci sono delle novità relative al prossimo acquisto del Napoli, che a gennaio dovrà rinforzare la rosa e cedere qualche elemento in esubero. In particolar modo, il direttore sportivo Manna è a lavoro per portare alla corte di Antonio Conte un altro difensore centrale.

La scelta è già stata presa dalla società che ha deciso di affondare il colpo per il calciatore, che è considerato il profilo ideale per la rosa azzurra. Si tratta di un difensore moderno che già conosce la Serie A e che in questo momento è stato messo da parte dal suo attuale club.

E’ l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a fare il punto della situazione su questo affare di mercato che riguarda il Napoli, che sta per chiudere per l’arrivo di un altro difensore centrale.

Gli azzurri, infatti, hanno deciso di prendere il calciatore per completare il reparto difensivo visto che Conte ha messo alla porta sia Juan Jesus che Rafa Marin.

C’era bisogno di un altro elemento in quella zona di campo ed è per questo che, in netto anticipo sulla concorrenza, Manna ha deciso di accelerare per l’arrivo del difensore che ha già un passato in Serie A.

Calciomercato: nuovo acquisto Napoli, arriva a gennaio 2025

Aggiornamenti di mercato sul prossimo colpo da parte del Napoli che sta per definire l’affare per il giocatore che, un po’ a sorpresa, è finito in cima alla lista delle preferenze del club azzurro.

Dopo settimane di voci, con il susseguirsi di nomi di calciatori in orbita Napoli, alla fine il club ha deciso di puntare sull’ex Spezia per rinforzare la difesa.

Con un passato in Serie A, il giocatore è attualmente tra le fila dell’Arsenal che è pronto a cedere al Napoli Kiwior. Ecco tutti i dettagli riguardo questo operazione.

Kiwior al Napoli?

Jakub Kiwior è in pole position per la difesa del Napoli. Contatti fitti tra la dirigenza azzurra e quella dell’Arsenal, che è pronta a dare il via libera all’operazione.

Si tratta del rinforzo chiesto da Antonio Conte, che ha chiesto di accelerare per l’arrivo di un altro difensore centrale. Ecco perché la società ha scelto di fare all in sul polacco, che ha un passato in Serie A con la maglia dello Spezia.

Di piede mancino, Kiwior può essere adattato anche come terzino sinistro. Si tratta di un profilo moderno e duttile che può essere utile ad Antonio Conte.